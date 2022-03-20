У США 18-тонною бомбою випробували на міцність авіаносець

16:36 21 червня Київ, Україна

Військово-морські сили США в Атлантичному океані провели ударні випробування новітнього бойового корабля «Джеральд Форд».

За 161 кілометр від узбережжя Флориди поруч з авіаносцем «Джеральд Форд» підірвали заряд масою понад 18 тонн, щоб перевірити на міцність конструкцію авіаносця, повідомила пресслужба Міноборони США.





Заряд бомби масою понад 18 тонн викликав вибух, який можна порівняти за потужністю з землетрусом магнітудою 3,9, заявили в Геологічній службі США.

ВМФ США повідомив, що авіаносець успішно витримав випробування, показавши стійкість до скидання таких бомб і свою ефективність в умовах бою.



Військові також запевнили, що випробування відповідали вимогам по впливу на навколишнє середовище і проводилися з урахуванням шляхів міграції морської флори і фауни в цьому районі океану.