У Середземному морі потонули понад 90 мігрантів

09:56 04 квітня Київ, Україна

За словами відомої гуманітарної групи, понад 90 людей у переповненому човні потонули у Середземному морі внаслідок останньої трагедії, пов'язаної з мігрантами, які вирушають із Північної Африки у пошуках кращого життя до Європи.



«Лікарі без кордонів» заявили, що мігранти перебували на судні, яке залишило Лівію минулого тижня. Поки неясно, коли саме човен потрапив у біду, сказав Хуан Матіас Хіль, голова місії групи.



Група MSF заявила, що нафтовий танкер врятував чотирьох мігрантів рано вранці в суботу в міжнародних водах. Ті, хто вижив, повідомили, що знаходилися на човні разом з приблизно 100 іншими мігрантами.



MSF повідомила, що танкер не відповів на заклики не повертати мігрантів до Лівії, де «вони майже напевно зіштовхнуться із затриманням, образами та жорстоким поводженням».



Група закликала Італію та Мальту «призначити безпечне місце для тих, хто вижив». Вона також закликала агентство з охорони кордонів Європейського Союзу Frontex та інші агентства ЄС розкрити подробиці інциденту.



Мігранти регулярно намагаються перетнути Середземне море з північноафриканської країни у спробі дістатися європейських берегів. Країна стала основним транзитним пунктом для мігрантів, що рятуються від війни та злиднів в Африці та на Близькому Сході.



В останні роки торговці людьми отримали вигоду з хаосу в Лівії, переправляючи мігрантів через протяжні кордони багатої нафтою країни з шістьма країнами. Потім мігрантів зазвичай упаковують у погано обладнані гумові човни та відправляють у ризиковані морські подорожі.



За даними Міжнародної організації з міграції, близько 300 мігрантів загинули або вважалися загиблими на маршруті Центрального Середземномор'я в період з 1 січня по 28 березня. Близько 3100 людей було перехоплено та відправлено назад до Лівії.



Повернувшись до Лівії, мігрантів, як правило, відправляють у державні центри тримання під вартою, сповнені знущань та жорстокого поводження.



У 2021 році не менше 32 425 мігрантів було перехоплено та повернуто до Лівії. За даними МОМ, минулого року втопилося не менше 1553 людей.



Слідчі, уповноважені найвищим органом ООН з прав людини, виявили докази можливих злочинів проти людяності, скоєних у Лівії щодо затриманих у країні мігрантів.