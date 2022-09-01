У разі повномасштабної ядерної війни може загинути 60% всього населення Землі

16:02 16 серпня Київ, Україна

Вчені спрогнозували ситуацію, за якої росія і країни НАТО застосують понад 90% ядерного арсеналу у світі. У такому разі в районі атакованих територій виникнуть вогняні бурі, станеться викид в атмосферу понад 165 мільйонів тонн сажі.. Ці хмари огорнуть всю планету, і почнеться ядерна зима, яка триватиме кілька десятиліть.





Безпосередньо через ядерні вибухи помре до 360 млн людей, а ще понад 5 млрд (це 60% всього населення Землі) «стануть жертвами голоду», який розпочнеться на Землі через неможливість добувати та готувати їжу. Про це йдеться у дослідженні кліматологів із Ратгерського університету США.Безпосередньо через ядерні вибухи помре до 360 млн людей, а ще понад 5 млрд (це 60% всього населення Землі) «стануть жертвами голоду», який розпочнеться на Землі через неможливість добувати та готувати їжу.

"Залишок населення буде забезпечений мінімальним обсягом їжі, необхідним для виживання, з розрахунку 1911 кілокалорій на добу, але без можливості міжнародної торгівлі", - сказано в тексті.

Після початку війни в Україні російська влада неодноразово погрожувала західним країнам ядерною зброєю, якщо вони продовжать допомагати українській армії. Ядерні сили росії були приведені в повну бойову готовність 24 лютого.



На думку співробітників Інституту вивчення війни (ISW), російський президент володимир путін може використати риторику про ядерну війну, щоб анексувати захоплені українські території та не дозволити українцям розпочати контрнаступ для їхнього звільнення.



У той самий час, аналітики з Rand Corporation вважають, що москва може завдати ядерного удару по Європі, щоб піти на «горизонтальну ескалацію» війни в Україні у разі, якщо кремль дійде висновку про неминучість військового конфлікту з НАТО.