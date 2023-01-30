У Словенії викрили двох шпигунів росії

10:53 30 січня Київ, Україна

У Любляні служба розвідки та безпеки Словенії викрила двох іноземних громадян, які шпигували на користь росії.



Про це повідомляє видання Delo.



За шпигунство та надання неправдивих відомостей двом підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.



За неофіційною інформацією, двоє російських агентів із громадянством однієї з південноамериканських країн (принаймні один із них має аргентинське громадянство) працювали під фальшивими іменами, і їх затримали в орендованому офісі в офісному будинку в Люблянському районі Бежиград.



Окружна державна прокуратура в Любляні розпочала досудове провадження за зверненням словенської Служби розвідки та безпеки.



Двоє російських агентів, як вважається, перебували на службі російської військової розвідки ГРУ і працювали за складною програмою "сплячих агентів". Більшість таких агентів мають фальшиві документи і громадянство третіх країн, часто з країн Південної Америки, і більшість з них працюють під прикриттям військової розвідки ГРУ.