У Словенії легалізували одностатеві шлюби

14:33 06 жовтня Київ, Україна

Депутати парламенту Словенії проголосували за поправку, що дозволяє одностатевим парам одружуватися та всиновлювати дітей. Словенія стала першою у Східній Європі країною, яка схвалила цю реформу.

Про це пише Euronews.



За поправку до Сімейного кодексу проголосували 48 депутатів, 29 були проти та один утримався.



У липні вищий суд Словенії ухвалив, що закон, який визначає шлюб лише між чоловіком та жінкою, дискримінує пари геїв та лесбіянок. Суд негайно призупинив дію цих статей та зобов'язав парламент внести зміни до тексту закону протягом шести місяців.



Так Словенія стала першою колишньою комуністичною країною в Європі, яка схвалила цю реформу, оскільки більшість її сусідів не дозволяють громадянські союзи чи одностатеві шлюби.



Уряд Естонії найближче підійшов до цього питання у 2016 році, коли погодився визнати одностатеві спілки, створені в інших країнах.



У Хорватії, Чехії, Угорщині та Чорногорії діють закони, які встановлюють одностатеві громадянські партнерства.