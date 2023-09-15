11:44 15 вересня Київ, Україна

Партія Smer-SD, що знаходиться під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яка проти підтримки України зброєю, займає лідируючу позицію у передвиборчих опитуваннях напередодні парламентських виборів, запланованих на 30 вересня.



Цю інформацію підтверджують дані опитування, проведеного компанією AKO, що їх опублікувала словацька газета SME.



Згідно з результатами опитування, партія Smer-SD зібрала б найбільше голосів, досягнувши 19,4%.



На другому місці йде партія "Прогресивна Словаччина" (PS), яка є прихильником підтримки України, із результатом 18,2%, а на третьому місці – партія "Голос" (Hlas-SD) з 15,1%.



"Прогресивна Словаччина" обіцяє продовжувати активно підтримувати Україну спільно з партнерами з Європи та НАТО, якщо вона отримає владу після виборів.



У майбутніх парламентських виборах у Словаччині також представлені наступні партії: SaS з результатом 7,4%, коаліція OĽANO та друзів, "За народ" та Християнський союз з 7%, "Словацька національна партія" (SNS) з 6%, та Християнсько-демократичний союз (KDH) із 6%. За ними йдуть рух "Ми сім'я" з 5,3% та ультраправий рух "Республіка" з 5,2%.



Важливо відзначити, що партія ультраправого політика Маріана Котлеби, LSNS, не змогла набрати необхідні п'ять відсотків і отримала лише 0,6% підтримки в опитуваннях.



Роберт Фіцо висловив свою готовність негайно припинити всі постачання військової допомоги Україні та виступив проти прагнення України вступити до НАТО, а також засудив санкції ЄС щодо росії.