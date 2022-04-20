У Сирії сталися два вибухи, мінімум 7 загиблих

Недалеко від турецького кордону, в двох районах на північному заході Сирії, утримуваних повстанцями, прогриміли два вибухи, в результаті яких щонайменше 7 людей загинули.
Повідомляється, що в результаті вибуху на перехресті доріг на околиці міста Аль-Баб, на північ від провінції Алеппо, п'ять осіб було вбито і 20 поранено, деякі з яких знаходяться в критичному стані. Через кілька годин в результаті вибуху автомобіля в місті Афрін були вбиті щонайменше два мирних жителі і 17 поранені.
Також згадується, що два міста, якими Туреччина управляє за допомогою підтримуваних нею сирійських арабських повстанців, в минулому році часто піддавалися бомбардуванням, проведеним в багатолюдних громадських районах.
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