У Сінгапурі заборонять авто з дизельними двигунами

18:16 04 березня Київ, Україна

Щоб знизити викиди вуглецю і стимулювати впровадження електромобілів, влада Сінгапуру заборонила з 2025 року реєстрацію дизельних автомобілів.

Про це повідомляється на сайті Управління наземного транспорту (Land Transport Authority, LTA).



До 2030 року в країні планують встановити 60 тисяч пунктів зарядки електромобілів. Чиновники планують виділяти гранти для обладнання зарядних пристроїв в житлових комплексах. До 2040 року всі автомобілі в країні повинні працювати з використанням чистої енергії.



Щоб знизити викиди вуглецю, будуть прийняті й інші заходи: посадка мільйона дерев, будівництво залізниць і розширення мережі велосипедних доріжок, а також скорочення протягом п'яти років на 20% кількості відходів, що відправляються на звалища.



До слова, найбільші автовиробники ЄС вирішили відмовитися від продажів вантажівок з бензиновими і дизельними двигунами до 2040 року. Угоду раніше підписали компанії Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco і Ford під егідою Асоціації європейських виробників автомобілів. Альянс планує зробити ставку на акумуляторні технології, водень, екологічно чисті види палива.



