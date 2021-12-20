У Сінгапурі з'явилися роботи-кур'єри

У Сінгапурі запустили пілотний проєкт безконтактної доставки, протягом року роботи-кур'єри будуть розвозити продукти по домівках.
Про це пише Reuters.
Компанія запропонувала послуги роботів 700 сім’ям. Роботи розроблені OTSAW Digital і мають назву "Camello".
Замовники можуть бронювати місця для доставки молока і яєць, а додаток повідомляє, коли робот наближається до місця видачі, як правило вже у вестибюлі багатоквартирного будинку.
Повідомляється, що роботи оснащені 3D-датчиками, камерою і двома відсіками, кожен з яких може перевозити до 20 кг харчових продуктів або посилок, замовлених через Інтернет, здійснюють чотири або п'ять доставок на день в будні і готові до виклику протягом половини дня в суботу.
Повідомляється, що роботи оснащені 3D-датчиками, камерою і двома відсіками, кожен з яких може перевозити до 20 кг харчових продуктів або посилок, замовлених через Інтернет, здійснюють чотири або п'ять доставок на день в будні і готові до виклику протягом половини дня в суботу.
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