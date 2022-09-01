У Сінгапурі скасують кримінальну відповідальність за одностатевий секс

14:08 22 серпня Київ, Україна

Влада Сінгапуру хоче скасувати кримінальну відповідальність за одностатевий секс. Водночас заборона на одностатеві шлюби залишиться чинною.



Про це повідомляє ВВС.



Прем’єр-міністр Лі Сянь Лун оголосив на національному телебаченні. На думку глави уряду, "це правильна річ і те, що більшість сінгапурців прийме".

“Нарешті ми зробили це, і ми у захваті від того, що цей дискримінаційний, застарілий закон нарешті скасують. Є відчуття, що, можливо, це зайняло надто багато часу, але це мало статися”, – сказав BBC ЛГБТ -активіст Джонсон Онг.

Сінгапур успадкував цей закон від британців і вирішив зберегти його після здобуття незалежності у 1965 році. Оскільки в останні роки він не застосовувався активно, у Сінгапурі розквітла дедалі помітніша ЛГБТ-спільнота. Активісти давно вимагали скасування закону, стверджуючи, що він закріплює суспільну стигматизацію геїв та суперечить конституції Сінгапуру, яка забороняє дискримінацію. Наприклад, будь-який контент, який вважається "пропагандою гомосексуалізму", може бути заборонений до трансляції в Сінгапурі, а телешоу та фільми в минулому піддавалися цензурі.

Сінгапур - останнє місце в Азії, де почали діяти права ЛГБТ, після Індії, Тайваню та Таїланду.