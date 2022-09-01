У Сінгапурі скасують кримінальну відповідальність за одностатевий секс

Влада Сінгапуру хоче скасувати кримінальну відповідальність за одностатевий секс. Водночас заборона на одностатеві шлюби залишиться чинною.
Про це повідомляє ВВС.
Прем’єр-міністр Лі Сянь Лун оголосив на національному телебаченні. На думку глави уряду, "це правильна річ і те, що більшість сінгапурців прийме".
Про це повідомляє ВВС.
Прем’єр-міністр Лі Сянь Лун оголосив на національному телебаченні. На думку глави уряду, "це правильна річ і те, що більшість сінгапурців прийме".
Сінгапур успадкував цей закон від британців і вирішив зберегти його після здобуття незалежності у 1965 році. Оскільки в останні роки він не застосовувався активно, у Сінгапурі розквітла дедалі помітніша ЛГБТ-спільнота. Активісти давно вимагали скасування закону, стверджуючи, що він закріплює суспільну стигматизацію геїв та суперечить конституції Сінгапуру, яка забороняє дискримінацію. Наприклад, будь-який контент, який вважається "пропагандою гомосексуалізму", може бути заборонений до трансляції в Сінгапурі, а телешоу та фільми в минулому піддавалися цензурі.
Сінгапур - останнє місце в Азії, де почали діяти права ЛГБТ, після Індії, Тайваню та Таїланду.
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