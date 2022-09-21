У Швейцарії впало споживання газу на 20%

У Швейцарії протягом останніх двох місяців споживання газу впало приблизно на 20%.
Про це в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung сказав урядовий менеджер із енергетичної кризи Бастіан Шварк, пише "Європейська правда".
За його словами, з газом ситуація зараз більш напружена, ніж із електроенергією.
Швейцарія отримує близько 70% газу з Німеччини, яка також скоротила споживання електроенергії.
Швейцарія отримує близько 70% газу з Німеччини, яка також скоротила споживання електроенергії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі