У Швейцарії впало споживання газу на 20%

12:09 21 вересня Київ, Україна

У Швейцарії протягом останніх двох місяців споживання газу впало приблизно на 20%.

Про це в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung сказав урядовий менеджер із енергетичної кризи Бастіан Шварк, пише "Європейська правда".

"Компанії відреагували на високу ціну на газ", - сказав Шварк, пояснивши, що через високі ціни галузі призупинили певні процеси, оскільки вони ставали надто дорогими.

За його словами, з газом ситуація зараз більш напружена, ніж із електроенергією.



Швейцарія отримує близько 70% газу з Німеччини, яка також скоротила споживання електроенергії.