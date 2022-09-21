У Швейцарії впало споживання газу на 20%

12:09 21 вересня Київ, Україна

У Швейцарії протягом останніх двох місяців споживання газу впало приблизно на 20%.

 
Про це в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung сказав урядовий менеджер із енергетичної кризи Бастіан Шварк, пише "Європейська правда".
 
"Компанії відреагували на високу ціну на газ", - сказав Шварк, пояснивши, що через високі ціни галузі призупинили певні процеси, оскільки вони ставали надто дорогими.
 
За його словами, з газом ситуація зараз більш напружена, ніж із електроенергією.

Швейцарія отримує близько 70% газу з Німеччини, яка також скоротила споживання електроенергії.