У Швейцарії дозволили одностатеві шлюби

20:59 18 грудня Киев, Украина

У Швейцарії на законодавчому рівні дозволено укладати шлюби з представниками своєї статі.

Про це повідомляє пресслужба парламенту в п'ятницю, 18 грудня.



У Національній раді (нижня палата парламенту) закон підтримали 136 депутатів, 48 висловилися проти, дев'ять утрималися. У Раді кантонів (верхня палата парламенту) ініціативу підтримали 24 депутати, проти висловилися 11, семеро утрималися.



Тепер в Швейцарії дозволяються одностатеві шлюби, крім того, лесбійським парам надається доступ до банків сперми.



Відзначимо, що з 2007 в Швейцарії особи однієї статі могли оформляти стосунки у вигляді так званого зареєстрованого партнерства, але членам таких сімей, зокрема, заборонено всиновлювати дітей.