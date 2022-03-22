У Швейцарії заарештовано апартаменти путінського олігарха Петра Авена

Швейцарська влада заарештувала розкішні апартаменти в горах, які, як вважається, належать російському олігарху Петру Авену.
Про це пише Reuters.
Управління майна кантону Берн повідомило, що квартира належить Авену, якого Швейцарія назвала близьким соратником президента РФ Володимира Путіна та основним акціонером групи, яка володіє найбільшим приватним банком Росії Альфа.
Як пише місцеве видання NZZ am Sonntag, квартира з трьома спальнями знаходиться на п'ятому поверсі VIP-комплексу на гольф-курорті.
Авен не відповів на запит агентства про коментар, але минулого місяця заявив, що має намір оскаржити "необґрунтовані" санкції ЄС, до яких приєдналася і Швейцарія.
Видання нагадує, що нейтральна Швейцарія є центром управління активами та торгівлі російськими товарами.
За оцінками банкірів, у банках країни зберігається до 213 млрд дол. російського капіталу.
Раніше Євросоюз ухвалив рішення застосувати санкції проти Михайла Фрідмана та Петра Авена через агресію РФ проти України. На початку березня у пресслужбі банку повідомляли, що це рішення не позначиться на операційній діяльності Альфа-Банку.
Пізніше в Альфа-Банку заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки у банку українським особам, яких погодить Національний банк України.
Національний банк України визнав акціонерів українського "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана та Петра Авена такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.
Про це пише Reuters.
Управління майна кантону Берн повідомило, що квартира належить Авену, якого Швейцарія назвала близьким соратником президента РФ Володимира Путіна та основним акціонером групи, яка володіє найбільшим приватним банком Росії Альфа.
Як пише місцеве видання NZZ am Sonntag, квартира з трьома спальнями знаходиться на п'ятому поверсі VIP-комплексу на гольф-курорті.
Авен не відповів на запит агентства про коментар, але минулого місяця заявив, що має намір оскаржити "необґрунтовані" санкції ЄС, до яких приєдналася і Швейцарія.
Видання нагадує, що нейтральна Швейцарія є центром управління активами та торгівлі російськими товарами.
За оцінками банкірів, у банках країни зберігається до 213 млрд дол. російського капіталу.
Раніше Євросоюз ухвалив рішення застосувати санкції проти Михайла Фрідмана та Петра Авена через агресію РФ проти України. На початку березня у пресслужбі банку повідомляли, що це рішення не позначиться на операційній діяльності Альфа-Банку.
Пізніше в Альфа-Банку заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки у банку українським особам, яких погодить Національний банк України.
Національний банк України визнав акціонерів українського "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана та Петра Авена такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.
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