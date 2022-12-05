У Швеції вбили блогера, який критикував Кадирова

11:45 05 грудня Київ, Україна

У Швеції вбили чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова, який відкрито критикував президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.



Про це пише Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал 1ADAT, а також інформацію соратників блогера.



За даними медіа, Абдурахманова було застрелено в ніч з 1 на 2 грудня 2022 року.



"У нас достатньо інформації, яка підтверджує його загибель, а його брата, Мухаммада, сховали спецслужби", - йдеться у повідомленні опозиційного телеграм-каналу.



Про те, що Тумсо Абдурахманов, який живе у Швеції, і його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов перестали виходити на зв'язок, стало відомо 2 грудня. Тоді ж з'явилося повідомлення, що блогера могли вбити.



Непідтверджена інформація про вбивство блогера раніше з'явилася в одному з телеграм-каналів шанувальників невизнаної Ічкерії.



Останнє повідомлення Абдурахманов оприлюднив у своєму телеграм-каналі увечері 30 листопада.



Під останнім відео в його ютуб-каналі користувачі залишають коментарі із закликом вийти на зв'язок.



Зазвичай Тумсо попереджає, коли стрим не відбудеться в Телеграмі. 30 листопада він не попередив”, - написав один із коментаторів.



У лютому 2020 року на Абдурахманова вже робили замах у його квартирі у Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника та викликати поліцію.



Шведські правоохоронці заявили, що причиною нападу стала критика на адресу Ахмата Кадирова – експрезидента Чечні та батька нинішнього глави республіки.



Вирок у справі було винесено у січні 2021 року. Засуджені – громадяни росії. Конкретних замовників злочину вони не назвали, але прокурор на суді заявляв, що "сліди вказують на Грозний".



Після винесення вироку у справі про напад на опозиційного блогера правоохоронці запобігли у Німеччині замаху на його брата Мухаммада. Організатором його вбивства, за словами правозахисників, був, ймовірно, Парудді Едельгерієв, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.



У березні 2022 року, як повідомляв сайт Кавказ.Реалії, федеральна прокуратура Німеччини звинуватила уродженця Чечні Валіда Д. у підготовці вбивства критика Кадирова на замовлення з оточення голови Чечні. Про це із посиланням на слідство писала Deutsche Welle.