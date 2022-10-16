У Швеції провели оригінальну акцію на підтримку ЗСУ

12:24 16 жовтня Київ, Україна

На честь Дня захисників та захисниць України 14 жовтня активісти Stand with Ukraine Gothenburg організували демонстрацію у другому за величиною місті Швеції, щоб вшанувати та висловити подяку українським воїнам, які зараз борються з пітьмою з російської федерації.

З центральної площі активісти вирушили вулицями міста з українськими прапорами і плакатами, щоб привернути увагу громадян Швеції до війни, що триває. Акція продовжилася біля російського консульства, де активісти протестують кожного робочого дня з початку війни.

Від імені ЗСУ учасники акції доставили під консульство росії частково мобілізованих. Біля паркану філії Мордора вивантажили чорні мішки з написом: "ЗСУ: захищаємо Україну, фасуємо у пакети окупантів 2-ї армії світу".

Активісти закликали європейське суспільство та уряди збільшити постачання в Україну важкого озброєння для підтримки української армії та українців.

«Українські воїни – це щит Європи та всього цивілізованого світу. Українські воїни захищають усі демократичні країни від навали хижацьких сил тиранії та диктатури. Російське вторгнення в Україну – це не війна путіна, а все російське суспільство несе відповідальність за війну та злочини, вчинені російськими військовими. Більшість російського суспільства, включаючи російських лібералів, є носіями імперіалізму та шовінізму; у результаті росія є екзистенційною загрозою для Європи», - стверджують активісти.

Українські діти зі школи «Вінок» виконували національний козацький танець та народні пісні, щоб показати багатство української культури. Представники місцевої ініціативи Fika med Ukraina вручили дипломи Stand with Ukraine Gothenburg школі «Вінок» та українській громаді Гетеборга, щоб висловити подяку за підтримку добровольчій армії України. Це свідчить про те, що українці за кордоном об'єдналися, щоб допомагати українській армії у повній та остаточній перемозі ЗСУ.

Події демонстрації висвітлювалися журналісткою українського медіа Espreso.TV. Фото: В'ячеслав Туровський.