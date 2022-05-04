У Швеції провели акцію, щоб привернути увагу до воєнних злочинів рф

Швеція протестує проти військових злочинів та фінансування рф.
Вчора шведська спільнота Stand With Ukraine Gothenburg провела акцію, щоб привернути увагу до військових злочинів рф в Україні. Також активісти закликали відмовитися від російських енергоносіїв, щоб отримані газові євро не йшли на фінансування російського терору.
Більше двох місяців активісти щодня несуть варту біля консульства росії в Гетеборзі, а по суботах проводять масштабні акції на площі міста, щоб продовжувати звертати увагу шведського суспільства на війну в Україні.
Всі небайдужі до долі України зараз згуртувалися у пориві допомогти країні виграти війну якнайшвидше і притягнути керівництво росії до відповідальності за злочини.
Варто зазначити, що завдяки зусиллям шведських активістів не лише українські ЗМІ дізналися про бабусю-ватницю, яка уособлює всю ідеологію ватного російського світу, а й поширили це відео з англійськими субтитрами.
За 5 днів воно набрало понад 640 тисяч переглядів у YouTube. У шведських ЗМІ повідомлялося, що образи, провокації на активістів біля консульства - також не рідкість. Від цього рішучість та єдність представників української діаспори лише міцнішають. Більш відчутною стає й підтримка шведської влади: після нападок з боку осіб із російськими повноваженнями поліція посилює свою присутність біля консульства.
Суспільство такого віддаленого від України міста Гетеборг просто вражає своїм ентузіазмом та згуртованістю. Разом із Help Ukraine Gothenburg (HUG), які надають гуманітарну допомогу українським біженцям та Україні загалом з початку війни, провели фандрейзинг для придбання авто швидкої допомоги та медикаментів.
Останній захід зі збору коштів відбувся у форматі великоднього ярмарку у церкві 23 квітня.
Крім того, Університетська лікарня Сальгренська допомогла активістам оснастити машину всім необхідним обладнанням. Катя Бланк, засновниця HUG, у соцмережах поділилася, що завдяки пожертвуванням також зібрали кошти на покупку ще трьох медичних карет у Румунії, які вирушили до дитячих лікарень Одеси.
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