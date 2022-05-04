У Швеції провели акцію, щоб привернути увагу до воєнних злочинів рф

12:54 02 травня Київ, Україна

Швеція протестує проти військових злочинів та фінансування рф.

Вчора шведська спільнота Stand With Ukraine Gothenburg провела акцію, щоб привернути увагу до військових злочинів рф в Україні. Також активісти закликали відмовитися від російських енергоносіїв, щоб отримані газові євро не йшли на фінансування російського терору.