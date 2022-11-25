У Швеції розпочався суд над двома шпигунами росії

В умовах повної таємності в Стокгольмі розпочався суд над двома братами іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь росії та загрозі безпеці Швеції.
Про це повідомляє SVT.
Процес, який розпочався у Стокгольмському окружному суді, особливий. Увага журналістів до нього була дуже великою, але більшість засідання проходить за зачиненими дверима.
Про це повідомляє SVT.
Процес, який розпочався у Стокгольмському окружному суді, особливий. Увага журналістів до нього була дуже великою, але більшість засідання проходить за зачиненими дверима.
Двох братів підозрюють у тому, що вони розкрили секретну інформацію російській службі військової безпеки ГРУ. У Швеції дуже мало людей, які мають доступ до матеріалів, до яких матиме доступ суд під час судового процесу. Тому прокурори вимагали закритості процесу.
Навіть більшість свідків, які будуть викликані на слухання, є конфіденційними.
Навіть більшість свідків, які будуть викликані на слухання, є конфіденційними.
Молодший брат на початку суду весь час мовчки сидів поряд із адвокатом. Старший брат був активнішим, часто розмовляв з адвокатом чи гортав папери. Обидва заперечують свою провину.
Один із обвинувачених працював у Службі безпеки Швеції з 2014 по 2015 рік, а до цього – у шведських збройних силах. Вважається, що під час роботи він збирав таємну інформацію.
Прокуратура заявила, що цей акт вважається серйозним правопорушенням, оскільки він "стосується обставин великої ваги", а зібрана інформація "може завдати шкоди Швеції" в руках іноземної держави.
Прокуратура заявила, що цей акт вважається серйозним правопорушенням, оскільки він "стосується обставин великої ваги", а зібрана інформація "може завдати шкоди Швеції" в руках іноземної держави.
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