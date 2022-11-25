У Швеції розпочався суд над двома шпигунами росії

16:05 25 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє SVT.



Процес, який розпочався у Стокгольмському окружному суді, особливий. Увага журналістів до нього була дуже великою, але більшість засідання проходить за зачиненими дверима. В умовах повної таємності в Стокгольмі розпочався суд над двома братами іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь росії та загрозі безпеці Швеції.Про це повідомляє SVT.Процес, який розпочався у Стокгольмському окружному суді, особливий. Увага журналістів до нього була дуже великою, але більшість засідання проходить за зачиненими дверима.

"Ця справа унікальна з будь-якого погляду. Це незвичайний судовий процес у тому сенсі, що подібна справа не розглядалася у Швеції вже понад 20 років”, – каже прокурор Матс Люнгквіст.

"Такі заходи безпеки, як ці, – це, зрештою, заходи, які є балансом між прозорістю, на яку громадськість може очікувати в публічних судових процесах, та інформацією, яка є основою цього звинувачення. Це надзвичайно чутлива інформація", – наголосив він.

Двох братів підозрюють у тому, що вони розкрили секретну інформацію російській службі військової безпеки ГРУ. У Швеції дуже мало людей, які мають доступ до матеріалів, до яких матиме доступ суд під час судового процесу. Тому прокурори вимагали закритості процесу.



Навіть більшість свідків, які будуть викликані на слухання, є конфіденційними.

"Це люди, які працюють у дуже чутливих частинах шведської держави. Йдеться про людей, які працюють у збройних силах та поліції безпеки. Це люди, які є дуже обережними, і імена цих людей будуть захищені навіть після судового процесу", – сказав прокурор.

Молодший брат на початку суду весь час мовчки сидів поряд із адвокатом. Старший брат був активнішим, часто розмовляв з адвокатом чи гортав папери. Обидва заперечують свою провину.

"Він ніколи не робив дій, спрямованих на встановлення контактів з іноземною державою. Він також ніколи не діяв із будь-якою такою метою, консультуючись з іншою особою", - стверджує адвокат старшого брата.

Один із обвинувачених працював у Службі безпеки Швеції з 2014 по 2015 рік, а до цього – у шведських збройних силах. Вважається, що під час роботи він збирав таємну інформацію.



Прокуратура заявила, що цей акт вважається серйозним правопорушенням, оскільки він "стосується обставин великої ваги", а зібрана інформація "може завдати шкоди Швеції" в руках іноземної держави.