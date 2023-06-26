У Швеції через нещасний випадок у парку атракціонів загинула людина, ще 9 травмовано

07:59 26 червня Київ, Україна

У столиці Швеції, Стокгольмі, на атракціоні у парку розваг стався нещасний випадок, одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали травми.

Про це повідомляє SVT.

За даними екстрених служб, вагончик на американських гірках у парку розваг Gröna Lund зійшов із рейок, після чого застряг. У результаті люди випали із вагончика з висоти.
"Це неймовірно трагічно і шокує. На жаль, ми отримали новину про те, що одна людина загинула і декілька отримали поранення", - зазначила Анніка Троселіус, інформаційний менеджер Gröna Lund.
Частина відвідувачів атракціону опинилась у пастці нагорі, рятувальникам довелося спускати їх униз. Загалом після аварії до лікарні госпіталізували 9 людей, як дітей, так і дорослих.
 
Наразі поліція розпочала попереднє розслідування.
 
Через аварію парк буде закрито як мінімум на тиждень. Про це компанія повідомила на пресконференції.
"Наші думки звернені до родичів загиблого та постраждалих. Зараз ми допомагаємо поліції у їхньому розслідуванні, а також починаємо власне розслідування", — каже генеральний директор парку розваг Ян Ерікссон.