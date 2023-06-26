У Швеції через нещасний випадок у парку атракціонів загинула людина, ще 9 травмовано

07:59 26 червня Київ, Україна





Про це повідомляє SVT.



За даними екстрених служб, вагончик на американських гірках у парку розваг Gröna Lund зійшов із рейок, після чого застряг. У результаті люди випали із вагончика з висоти. У столиці Швеції, Стокгольмі , на атракціоні у парку розваг стався нещасний випадок, одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали травми.Про це повідомляє SVT.За даними екстрених служб, вагончик на американських гірках у парку розваг Gröna Lund зійшов із рейок, після чого застряг. У результаті люди випали із вагончика з висоти.

"Це неймовірно трагічно і шокує. На жаль, ми отримали новину про те, що одна людина загинула і декілька отримали поранення", - зазначила Анніка Троселіус, інформаційний менеджер Gröna Lund.

Частина відвідувачів атракціону опинилась у пастці нагорі, рятувальникам довелося спускати їх униз. Загалом після аварії до лікарні госпіталізували 9 людей, як дітей, так і дорослих.

Наразі поліція розпочала попереднє розслідування.

Через аварію парк буде закрито як мінімум на тиждень. Про це компанія повідомила на пресконференції.