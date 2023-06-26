У Швеції через нещасний випадок у парку атракціонів загинула людина, ще 9 травмовано

У столиці Швеції, Стокгольмі, на атракціоні у парку розваг стався нещасний випадок, одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали травми.
Про це повідомляє SVT.
За даними екстрених служб, вагончик на американських гірках у парку розваг Gröna Lund зійшов із рейок, після чого застряг. У результаті люди випали із вагончика з висоти.
Про це повідомляє SVT.
За даними екстрених служб, вагончик на американських гірках у парку розваг Gröna Lund зійшов із рейок, після чого застряг. У результаті люди випали із вагончика з висоти.
Частина відвідувачів атракціону опинилась у пастці нагорі, рятувальникам довелося спускати їх униз. Загалом після аварії до лікарні госпіталізували 9 людей, як дітей, так і дорослих.
Наразі поліція розпочала попереднє розслідування.
Через аварію парк буде закрито як мінімум на тиждень. Про це компанія повідомила на пресконференції.
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