У Штатах закінчили розслідування про можливе втручання Трампа у вибори

Спеціальне велике журі в Атланті, яке розслідувало можливе втручання експрезидента Дональда Трампа на виборах 2020 року в Джорджії, завершило свою роботу, наблизивши справу до можливих кримінальних звинувачень проти нього.
Суддя Верховного суду округу Фултон Роберт Макберні, який здійснював нагляд за роботою колегії, видав у понеділок двосторінковий наказ про розпуск спеціального великого журі, заявивши, що він завершив свою роботу та подав остаточний звіт.
Тривале розслідування було одним із кількох по всій країні, які загрожують юридичною небезпекою для Трампа на тлі його спроби повернутися до Білого дому.
Рішення про те, чи звертатися за обвинувальним висновком до звичайного великого журі, буде ухвалено окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс. Прессекретар Вілліс Джефф ДіСантіс заявив, що офіс не має жодних коментарів щодо завершення роботи колегії.
У своєму наказі Макберні написав, що спеціальне велике журі рекомендувало оприлюднити його звіт. Він призначив слухання на 24 січня, щоб визначити, чи слід оприлюднити весь звіт або його частину, і сказав, що окружній прокуратурі та засобам масової інформації буде надано можливість висловити свої аргументи на цьому слуханні.
З червня спеціальне велике журі заслухало свідчення десятків свідків, включаючи численних близьких соратників Трампа, таких як колишній мер Нью-Йорка та адвокат Трампа Руді Джуліані, та сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни. Різні високопосадовці Джорджії також дали свідчення, серед них губернатор Браян Кемп і державний секретар Бред Раффенспергер.
Минулого місяця комітет Палати представників, який розслідує заколот 6 січня 2021 року, у своєму підсумковому звіті стверджував, що Трамп злочинно брав участь у "багатокомпонентній змові" з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року і не вжив заходів, щоб зупинити своїх прихильників від нападу на Капітолій. Звіт завершив надзвичайне 18-місячне розслідування щодо колишнього президента та насильницького нападу.
Спеціальне велике журі в Джорджії не може виносити обвинувальних висновків, але натомість може видати остаточний звіт із рекомендаціями щодо дій, які необхідно вжити.
Вілліс відкрила розслідування на початку 2021 року, невдовзі після того, як з'явився запис телефонної розмови між Трампом та Раффенспергером від 2 січня 2021 року. Під час цієї розмови президент припустив, що головна посадова особа штату з питань виборів може "знайти" голоси, необхідні для подолання його програшу у штаті.
Трамп та його союзники послідовно заперечували будь-які правопорушення, при цьому колишній президент неодноразово описував свою розмову з Раффенспергером як "ідеальну" і відкидав розслідування Вілліс як "чисто політичне полювання на відьом!".
Міністерство юстиції також проводить широкомасштабне розслідування зусиль, спрямованих на скасування результатів виборів 2020 року, а також практики збору коштів комітету політичних дій Трампа.
Суддя Верховного суду округу Фултон Роберт Макберні, який здійснював нагляд за роботою колегії, видав у понеділок двосторінковий наказ про розпуск спеціального великого журі, заявивши, що він завершив свою роботу та подав остаточний звіт.
Тривале розслідування було одним із кількох по всій країні, які загрожують юридичною небезпекою для Трампа на тлі його спроби повернутися до Білого дому.
Рішення про те, чи звертатися за обвинувальним висновком до звичайного великого журі, буде ухвалено окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс. Прессекретар Вілліс Джефф ДіСантіс заявив, що офіс не має жодних коментарів щодо завершення роботи колегії.
У своєму наказі Макберні написав, що спеціальне велике журі рекомендувало оприлюднити його звіт. Він призначив слухання на 24 січня, щоб визначити, чи слід оприлюднити весь звіт або його частину, і сказав, що окружній прокуратурі та засобам масової інформації буде надано можливість висловити свої аргументи на цьому слуханні.
З червня спеціальне велике журі заслухало свідчення десятків свідків, включаючи численних близьких соратників Трампа, таких як колишній мер Нью-Йорка та адвокат Трампа Руді Джуліані, та сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни. Різні високопосадовці Джорджії також дали свідчення, серед них губернатор Браян Кемп і державний секретар Бред Раффенспергер.
Минулого місяця комітет Палати представників, який розслідує заколот 6 січня 2021 року, у своєму підсумковому звіті стверджував, що Трамп злочинно брав участь у "багатокомпонентній змові" з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року і не вжив заходів, щоб зупинити своїх прихильників від нападу на Капітолій. Звіт завершив надзвичайне 18-місячне розслідування щодо колишнього президента та насильницького нападу.
Спеціальне велике журі в Джорджії не може виносити обвинувальних висновків, але натомість може видати остаточний звіт із рекомендаціями щодо дій, які необхідно вжити.
Вілліс відкрила розслідування на початку 2021 року, невдовзі після того, як з'явився запис телефонної розмови між Трампом та Раффенспергером від 2 січня 2021 року. Під час цієї розмови президент припустив, що головна посадова особа штату з питань виборів може "знайти" голоси, необхідні для подолання його програшу у штаті.
Трамп та його союзники послідовно заперечували будь-які правопорушення, при цьому колишній президент неодноразово описував свою розмову з Раффенспергером як "ідеальну" і відкидав розслідування Вілліс як "чисто політичне полювання на відьом!".
Міністерство юстиції також проводить широкомасштабне розслідування зусиль, спрямованих на скасування результатів виборів 2020 року, а також практики збору коштів комітету політичних дій Трампа.
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