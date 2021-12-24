У Штатах оголошено режим національної надзвичайної ситуації

17:45 15 квітень Київ, Україна

Джозеф Байден оголосив про національну надзвичайну ситуацію в Штатах, причиною такого рішення стали "нетипові" дії Москви, які загрожують безпеці, зовнішній політиці та економіці США



Про це йдеться в листі президента Конгресу, опублікованому Білим домом.

"Я видав указ про національну надзвичайну ситуацію у зв'язку з нетиповою і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, яку представляють певні шкідливі зовнішні дії уряду Росії", - йдеться в повідомленні.

Байден уточнив, що указ підписано відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. До цієї заяви додається повідомлення про введення санкцій проти Росії.



Як приклад дій Росії Байден вказав спроби РФ вплинути на вибори в США і у їхніх союзників, зловмисну кіберактивність проти США і їхніх союзників, заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для безпеки США, і порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.