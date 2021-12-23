У Шотландії планують реабілітувати понад 3 тис жінок, яких судили за чаклунство

14:21 22 грудень Київ, Україна

Організація "Відьми Шотландії" подала петицію до місцевого парламенту про помилування всіх засуджених згідно із законом "Про чаклунство" 1563 року.



Про це повідомляє The Guardian.



Влада планує реабілітувати тих, кого визнали відьмами і чаклунами в період з 1563 по 1736 рік, коли діяв відповідний закон. Постраждалих нарахували 3837 осіб, більшість із яких, а саме 84% – це жінки.



Засуджених зазвичай душили, а потім спалювали на багатті, щоб не залишити тіл для поховання. Багатьох людей катували перед смертю, позбавляючи сну, вириваючи нігті, а також проколюючи шкіру голками.



Активістки "Відьом Шотландії" пояснюють, що стереотипні чаклунські атрибути, які могли стати однією з причин звинувачень під час полювання на відьом, були притаманні жінкам, які варили пиво як альтернативу воді.



У котлах готували алкоголь, мітлу вішали над дверима як символ наявності свіжого пива, кішок тримали для вилову мишей, а гострі капелюхи одягали для помітності на ринку. Дослідниці вважають, що коли пивоваріння почало давати великий прибуток, чоловіки поступово витіснили жінок із цієї галузі.



За словами адвоката Клер Мітчел, у Шотландії стратили в 5 разів більше людей, ніж будь-де в Європі.



Ідея шотландського уряду про реабілітацію засуджених за чаклунство не нова. Так, у 2001 році Палата представників штату Массачусетс у США визнала невинними учасниць та учасників так званого процесу над салемськими відьмами. В результаті його стратили 19 жінок, ще одного чоловіка розчавили камінням, а від 175 до 200 людей опинилися за ґратами.