У згорілому соборі Паризької Богоматері реставрують орган

19:45 03 серпень Київ, Україна

У Франції почалися реставраційні роботи з порятунку "голоси" Нотр-Дам де Парі, великий орган уцілів після пожежі, тепер необхідно провести комплекс заходів щодо усунення наслідків.



Спочатку інструмент збираються повністю розібрати, а потім очистити. В органі налічується вісім тисяч труб і 115 регістрів, які під час пожежі вкрилися свинцевим пилом, а деякі деталі намокли. Цей музичний інструмент вважається голосом Нотр-Дама.





На те, щоб розібрати інструмент, потрібно близько п'яти місяців. Потім елементи помістять в водонепроникні контейнери. Хто буде займатися чищенням і реставрацією симфонічного органу ще невідомо: влада Франції оголосила тендер. Роботи мають завершити до квітня 2024 року. Інструмент також просять повернути в робочий стан.

Нагадаємо, Собор Паризької Богоматері загорівся увечері 15 квітня 2019 року. Вогнем було знищено більшість покрівлі і шпиль. Пожежа змогли згасити лише вранці наступного дня. В результаті НП постраждали три людини. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор. При цьому настоятель собору Патрік Шові заявив, що існує 50% ймовірності, що його конструкцію неможливо зберегти повністю, реставраційні роботи не почнуться до 2021 року.