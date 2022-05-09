У Севастополі Новий рік з банерами Леніна і Сталіна

07:16 08 грудня Київ, Україна

Шостий рік поспіль в Севастополі представники комуністичної партії Росії вітають кримчан з прийдешнім Новим роком двометровими банерами з зображеннями Леніна і Сталіна.



Про це повідомляють Крим.Реалії.



Банер вивісили недалеко від офісу місцевого осередку КПРФ. Між портретами Сталіна і Леніна зобразили нагороду радянського періоду - Орден Перемоги. Вінчає композицію напис "З Новим роком!".



Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста ввели комуністи після окупації Криму і Севастополя Росією в 2014 році. На плакатах зображували молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.