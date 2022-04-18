У мережі опублікували фотографії поваленого ракетами "Нептун" крейсера "Москва"

У мережі в понеділок з'явилися фото, на яких, як стверджується, знято крейсер «Москва», що горить, в його останні хвилини. Їх розмістив журналіст-дослідник відкритих даних, що веде твіттер під псевдонімом OSINTtechnical.
На фотографіях, опублікованих журналістом, корабель, що горить, знято в той момент, коли він уже майже затонув, а над водою видно лише його верхню частину. З судна при цьому валить дим. Імовірно, знімок зроблено вранці 14 квітня.
На фотографіях, опублікованих журналістом, корабель, що горить, знято в той момент, коли він уже майже затонув, а над водою видно лише його верхню частину. З судна при цьому валить дим. Імовірно, знімок зроблено вранці 14 квітня.
Знімки одразу ж розійшлися твіттером, їх детально вивчили багато інших журналістів та аналітиків.. Вони впевнені, що на кадрах саме "Москва". Військовий аналітик HI Sutton , що спеціалізується на військових судах, склав схему, що наочно показує, яку частину «Москви»
видно на знімках.
Аналітики зазначають, що фото крейсера, що тоне, були зроблені, швидше за все, з російського рятувального буксира.
У понеділок журналісти попросили прокоментувати достовірність цих фото прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова.
Нагадаємо, крейсер «Москва» затонув 14 квітня під час буксирування в порт призначення. За версією Міноборони РФ, через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість і затонув «в умовах штормового хвилювання». Щоправда, судячи з метеорологічним даними, жодного шторму у Чорному морі того дня не було.
У той же час, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що збройні сили України вразили ракетний крейсер «Москва» російського флоту протикорабельними ракетами «Нептун».
Крейсер став найдорожчою воєнною втратою РФ у війні з Україною. За оцінкою Forbes, його приблизна вартість становила 750 млн. доларів.
У той же час, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що збройні сили України вразили ракетний крейсер «Москва» російського флоту протикорабельними ракетами «Нептун».
Крейсер став найдорожчою воєнною втратою РФ у війні з Україною. За оцінкою Forbes, його приблизна вартість становила 750 млн. доларів.
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