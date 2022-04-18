У мережі опублікували фотографії поваленого ракетами "Нептун" крейсера "Москва"

16:00 18 квітня Київ, Україна

У мережі в понеділок з'явилися фото, на яких, як стверджується, знято крейсер «Москва», що горить, в його останні хвилини. Їх розмістив журналіст-дослідник відкритих даних, що веде твіттер під псевдонімом OSINTtechnical.



На фотографіях, опублікованих журналістом, корабель, що горить, знято в той момент, коли він уже майже затонув, а над водою видно лише його верхню частину. З судна при цьому валить дим. Імовірно, знімок зроблено вранці 14 квітня.

Знімки одразу ж розійшлися твіттером, їх детально вивчили багато інших журналістів та аналітиків.. Вони впевнені, що на кадрах саме "Москва". Військовий аналітик HI Sutton , що спеціалізується на військових судах, склав схему, що наочно показує, яку частину «Москви»

видно на знімках.

Аналітики зазначають, що фото крейсера, що тоне, були зроблені, швидше за все, з російського рятувального буксира.



У понеділок журналісти попросили прокоментувати достовірність цих фото прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Ми, дійсно, бачили кадри, але наскільки вони автентичні та відповідають дійсності, ми сказати не можемо", - заявив Пєсков.