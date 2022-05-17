У Сербії надходять погрози про вибухи

20:26 17 травня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що надійшло понад 100 загроз вибухів з-за кордону.

Повідомлення спричинили масову евакуацію шкіл та громадських місць, були частиною тиску на Белград з-за кордону через його відмову ввести санкції проти росії через війну в Україні.



Про це повідомляє Reuters.



Загрози електронною поштою спрямовані у понад 100 шкіл та місць проведення заходів, включаючи будівлю президента, мости, торгові центри, ресторани, зоопарк Белграда та футбольний стадіон.



У ході обшуку місць у понеділок та вівторок вибухові пристрої не виявили.



Ана Брнабіч, не надавши доказів та не вказавши додаткових подробиць, заявила, що повідомлення надійшли з-за кордону через позицію Сербії щодо росії.

"Ми єдина країна в Європі, яка не ввела санкції проти росії, і... ці загрози вибухів є тиском з-за кордону через нашу відмову вводити санкції", - сказала вона.



Міністр внутрішніх справ Олександр Вулін заявив, що повідомлення про вибухи були "частиною спеціальної війни" проти Сербії, додавши, що поліція, підпорядкована його міністерству, веде розслідування.



У квітні президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Україну та невідому країну ЄС у тому, що вони стоять за серією фальшивих загроз щодо літаків Air Serbia, які здійснюють регулярні рейси до москви. Україна відкинула звинувачення Вучича як "безпідставні".