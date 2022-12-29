У Сербії скасували повну бойову готовність армії на кордоні з Косово

Президент Сербії Олександр Вучич скасував стан підвищеної бойової готовності у Збройних силах Сербії на кордоні з Косово.
Про це повідомляє видання Vecernje Novosti.
Бойову готовність було оголошено 26 грудня через ситуацію на півночі Косова.
Тоді Вучич, як верховний головнокомандувач Збройних сил Сербії, наказав привести армію і всі підрозділи МВС у найвищий рівень бойової готовності.
28 грудня Косово закрило найбільший пункт пропуску на кордоні із Сербією.
Косово – частково визнана держава у Південно-Східній Європі, на Балканському півострові. Згідно з конституцією Сербії, територія Республіки Косово є частиною Сербії і входить до її складу як Автономний край Косова та Метохія, проте фактично Косово владою Сербії не контролюється. Україна не визнає незалежності Косова.
Що відомо про ситуацію в Сербії та Косово
31 липня президент Сербії Олександр Вучич у зверненні до населення заявив, що косовська поліція розпочне військову операцію проти сербів.
21 серпня Вучич сказав, що готовий захистити сербів, які проживають на території частково визнаного Косово, якщо НАТО не втрутиться у можливий конфлікт.
До цього влада Пріштіни оголосила, що з першого серпня починається видача спеціальних документів при в'їзді в Косово, а сербські документи вважатимуться недійсними.
Глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Белград не визнає рішення Косово. За словами міністра, косовська влада "буквально готує пекло найближчими днями" для сербів, які там живуть.
27 серпня Сербія та частково визнаний Косово домовилися про взаємну перереєстрацію документів.
Водночас у ніч проти 1 листопада поліція Косова винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово. Цього ж дня Косово планувало запровадити обов'язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні.
2 листопада повідомлялося, що війська Сербії були приведені в стан підвищеної боєздатності у зв'язку з конфліктною ситуацією в Косово на тлі вимог республіки щодо переоформлення документів.
22 листопада стало відомо, що Косово відклало плани штрафувати водіїв, які відмовляються здати старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією ще на 48 годин.
24 листопада керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Сербія та частково визнане Косово уклали угоду про використання сербських автомобільних номерних знаків на косовській території.
Бойову готовність було оголошено 26 грудня через ситуацію на півночі Косова.
Тоді Вучич, як верховний головнокомандувач Збройних сил Сербії, наказав привести армію і всі підрозділи МВС у найвищий рівень бойової готовності.
28 грудня Косово закрило найбільший пункт пропуску на кордоні із Сербією.
Косово – частково визнана держава у Південно-Східній Європі, на Балканському півострові. Згідно з конституцією Сербії, територія Республіки Косово є частиною Сербії і входить до її складу як Автономний край Косова та Метохія, проте фактично Косово владою Сербії не контролюється. Україна не визнає незалежності Косова.
Що відомо про ситуацію в Сербії та Косово
31 липня президент Сербії Олександр Вучич у зверненні до населення заявив, що косовська поліція розпочне військову операцію проти сербів.
21 серпня Вучич сказав, що готовий захистити сербів, які проживають на території частково визнаного Косово, якщо НАТО не втрутиться у можливий конфлікт.
До цього влада Пріштіни оголосила, що з першого серпня починається видача спеціальних документів при в'їзді в Косово, а сербські документи вважатимуться недійсними.
Глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що Белград не визнає рішення Косово. За словами міністра, косовська влада "буквально готує пекло найближчими днями" для сербів, які там живуть.
27 серпня Сербія та частково визнаний Косово домовилися про взаємну перереєстрацію документів.
Водночас у ніч проти 1 листопада поліція Косова винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово. Цього ж дня Косово планувало запровадити обов'язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні.
2 листопада повідомлялося, що війська Сербії були приведені в стан підвищеної боєздатності у зв'язку з конфліктною ситуацією в Косово на тлі вимог республіки щодо переоформлення документів.
22 листопада стало відомо, що Косово відклало плани штрафувати водіїв, які відмовляються здати старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією ще на 48 годин.
24 листопада керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Сербія та частково визнане Косово уклали угоду про використання сербських автомобільних номерних знаків на косовській території.
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