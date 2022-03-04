У Сербії горів збройовий завод і всю ніч вибухали боєприпаси

В ніч з 3 на 4 червня у центрі Сербії на збройовому заводі сталося загоряння і розвернулася повномасштабна пожежа, яка перейшла на склади з боєприпасами. Склади зі зброєю вибухали протягом всієї ночі.
Про це повідомляє Novosti.rs.
Завод знаходиться на околиці міста Чачак в центральній частині країни. На час початку пожежі на заводі перебувало близько 30 робітників, які сховалися в бетонному підвалі. Місцеві жителі в прилеглих районах були евакуйовані.
Завод знаходиться на околиці міста Чачак в центральній частині країни. На час початку пожежі на заводі перебувало близько 30 робітників, які сховалися в бетонному підвалі. Місцеві жителі в прилеглих районах були евакуйовані.
Вибухи тривали всю ніч. Вранці в Чачаку все ще клубочиться густий дим, пожежа ще не погашена і чутні вибухи.
Місцеві жителі розповідають, що на автомобілях видно пошкодження, в деяких будинках були вибиті вікна.
Місцеві жителі розповідають, що на автомобілях видно пошкодження, в деяких будинках були вибиті вікна.
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