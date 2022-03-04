У Сербії горів збройовий завод і всю ніч вибухали боєприпаси

10:13 04 червень Київ, Україна

В ніч з 3 на 4 червня у центрі Сербії на збройовому заводі сталося загоряння і розвернулася повномасштабна пожежа, яка перейшла на склади з боєприпасами. Склади зі зброєю вибухали протягом всієї ночі.

Про це повідомляє Novosti.rs.



Завод знаходиться на околиці міста Чачак в центральній частині країни. На час початку пожежі на заводі перебувало близько 30 робітників, які сховалися в бетонному підвалі. Місцеві жителі в прилеглих районах були евакуйовані.

"Більшість робітників, які працювали під час вибуху, були евакуйовані, а деякі з них все ще знаходяться в будівлі, але їх перевели в безпечну частину. Навколишні будинки були евакуйовані, і вибухи знову посилилися", - йдеться в повідомленні.

Вибухи тривали всю ніч. Вранці в Чачаку все ще клубочиться густий дим, пожежа ще не погашена і чутні вибухи.



Місцеві жителі розповідають, що на автомобілях видно пошкодження, в деяких будинках були вибиті вікна.