У Сенегалі пройшов мітинг за криміналізацію гомосексуалізму

17:08 21 лютий Київ, Україна

Захід був організований ультраконсервативними мусульманськими групами, які заявляють, що гомосексуальність нав'язується ним Заходом і загрожує їх традиційним цінностям. Тисячі людей зібралися на площі Обеліска в Дакарі (Сенегал) , щоб закликати до посилення покарання за гомосексуальність.

Люди скандували: «Сенегал ніколи не прийме гомосексуальності». Інші тримали плакати з написами: «Сенегал каже немає гомосексуалізму» та «Ми вимагаємо покласти край порядку денному ЛГБТ»

Сенегал на 95% мусульманська країна, в якій вже заборонено будь-які «непристойні чи протиприродні дії між особами однієї статі», як це прописано у кримінальному кодексі. Правопорушники можуть бути покарані позбавленням волі на строк до п'яти років та штрафом у розмірі від 100 000 до 1 500 000 CFA – близько 2500 доларів США.



Але активісти проти геїв стверджують, що уряд бреше їм і що закону насправді не існує. Інші кажуть, що цього замало.



Запропонований законопроект, який передбачає збільшення терміну ув'язнення за гомосексуальні відносини до п'яти-десяти років, було відхилено законодавцями у січні.

"Ми просто хочемо, щоб уряд криміналізував гомосексуальність так само, як вони криміналізували згвалтування, як вони криміналізували крадіжку худоби", - сказала Нгоне Діа, студент університету. Діа очолює жіночий відділ And Samm Jikko Yi, колективу ісламських асоціацій, що організували захід. З мови волоф ця назва перекладається як «Разом на варті цінностей».

"Ми хочемо, щоб вони були ув'язнені, навіть якщо це буде довічний термін", - сказала вона.. "Сенегал - гомофобна країна, і ми пишаємося тим, що говоримо про це".

Гомосексуальність криміналізована більш ніж у половині африканських країн. Багато з цих законів сягають колоніальних часів, коли британські та арабські громади принесли з собою антигомосексуальні цінності.



Але антропологи знайшли свідчення гомосексуалізму у доколоніальній Африці.



У Сенегалі, наприклад, goor-jigéen, що мовою волоф означає «чоловік-жінка», раніше було загальноприйнятим і навіть уславленим у сенегальському суспільстві.



У 1935 році англійський антрополог Джеффрі Горер писав: «Вони жодним чином не страждають у соціальному плані.. навпаки, їх шукають як найкращих співрозмовників та найкращих танцюристів».



Перенесемося сьогодні, коли сенегальці вважають гомосексуальність західним імпортом.

«Європейці жорстоко поводилися з нашими бабусями та дідусями за допомогою рабства. Але тепер, африканська молодь вільна, ми прокинулися, знаємо, чого хочемо, і тепер наша черга приймати власні рішення», — сказав Ібрахіма Сіссе, будівельник, який був присутній на мітингу.

Він тримав табличку мовою волоф, яка перекладається як: «Якщо зловиш гомосексуаліста, убий його».

«Західні люди повинні зрозуміти, що це Африка, це Сенегал і вони повинні тримати свої проблеми при собі. Ми не хочемо цього тут», - сказав він. «Я не один – весь Сенегал проти цього. Отже, якщо вони виявляться, весь Сенегал їх заб'є».

Сіссе сказав, що ще не вбивав геїв, але був готовий зробити це, якщо він їх знайде.



Під час відвідування Сенегалу деякі західні лідери закликали місцевих законодавців послабити обмеження щодо сексуальних меншин, на що президент Сенегалу Макі Салла сказав – «нас влаштовують наші закони».



У травні минулого року мусульманський колектив «Сам Джікко Йі» провів демонстрацію, аналогічну недільному мітингу, на яку також зібралися тисячі протестувальників.. Наступних тижнів активісти ЛГБТ повідомили про зростання нападів.



Крім фізичного переслідування, гомосексуали в Сенегалі також стикаються з труднощами під час пошуку роботи, сказав Сулейман Діуф, президент та засновник групи із захисту прав ЛГБТ «Вільний Сенегал». Діуф ідентифікує себе як бісексуал та використовує вигадане ім'я, щоб захистити свою особистість.



Він каже, що пережив два замахи, які змусили його шукати притулку у Франції. Але він все ще отримує повідомлення від людей, які загрожують його маленька дочка, яка все ще знаходиться в Сенегалі.



Проблема в тому, що молодь радикалізується терористичними організаціями, вплив яких швидко поширився по всьому Сахелю, сказав він.

«Я ризикую бути вбитим, можливо, я ризикую бути вбитим у Європі. Для таких людей, як я, це просто питання часу», - сказав він.

За його словами, якщо Сенегал продовжить йти цим шляхом, сексуальні меншини можуть зіткнутися з геноцидом.





