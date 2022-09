У Саудівській Аравії жінка отримала 34 роки в'язниці за репости у Твіттері

19:33 17 серпня Київ, Україна

Суд у Саудівській Аравії засудив до 34 років позбавлення волі піддану країни Сальму аль-Шебаб за те, що вела акаунт у Twitter , де ретвітила повідомлення правозахисників.

Про це пише The Guardian.



34-річна аль-Шебаб, мати двох дітей, постійно проживає у Великій Британії та навчається в Університеті Лідса. Вона приїхала до Саудівської Аравії у грудні 2020 року під час канікул, щоб забрати свою родину до Великобританії, її викликали на допит, після чого заарештували та завели справу за твіти.

Спочатку суд засудив аль-Шебаб до шести років ув'язнення за звинуваченням у «використанні вебсайту з метою провокації заворушень і дестабілізації громадської безпеки» — злочином визнали її твіти, в яких містилися заклики випустити політв'язнів, які боролися за права жінок, і ретвіти аналогічних повідомлень.



15 серпня 2022 року термін було збільшено до 34 років - перед апеляцією прокуратура додала нові звинувачення у наданні допомоги особам, які мали намір організувати заворушення. Жінці також заборонили ще на 34 роки залишати Саудівську Аравію. Аль-Шебаб має можливість ще раз подати апеляцію на рішення суду.



Як зазначає The Guardian, аль-Шебаб навіть не була відомою активісткою - на її Інстаграм підписано 157 осіб, на Твіттер - менше трьох тисяч. Політичні пости не були основним контентом її Твіттера — частіше вона викладала фотографії своїх дітей та повідомлення про своє життя.



Вирок було винесено лише за кілька тижнів після того, як Саудівську Аравію вперше відвідав президент США Джо Байден. The Washington Post зазначає, що цей випадок показав: усі обіцянки щодо дотримання прав людини, дані саудівською стороною президенту США, були фарсом. У редакційній статті видання зажадало від Байдена «рішуче виступити» проти вироку та вимагати звільнення аль-Шебаб.



The Guardian зазначає, що термін для аль-Шебаб став максимальним з усіх, коли-небудь призначених політичним активістам, це свідчення репресій, що посилюються в королівстві, коли просте інакодумство прирівнюється до тероризму. Видання також нагадує, що саудівська королівська родина через різноманітні фонди та інвесткомпанії контролює значну кількість акцій компанії Twitter.