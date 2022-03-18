У Саудівській Аравії розширили права самотніх жінок

19:34 16 червня Київ, Україна

Незаміжні, розведені чи овдовілі мешканки країни отримали право жити і подорожувати самостійно.

Влада країни внесла відповідну поправку до статті закону про дію шаріатських судів, згідно з якою кожна доросла незаміжня жінка повинна бути передана чоловікові-опікуну.

Про це повідомила газета Gulf News.

"Доросла жінка має право вибирати, де їй жити. Опікун може повідомити про неї в суд тільки в тому випадку, якщо у нього є докази, що підтверджують, що жінка вчинила злочин", - йдеться в оновленій статті.

У ній також сказано, що "якщо жінку засудили до тюремного ув'язнення, вона не буде передана своєму опікуну після закінчення терміну".



Підкреслюється, що мова йде тільки про незаміжніх жінок.

"Сім'ї більше не можуть подавати позови проти своїх дочок, які вважають за краще жити одні", - заявив адвокат Наїф Аль-Мансі.

За його словами, суди не розглядатимуть справи, яким раніше приділялася пріоритетна увага.

Прецедентом до внесення поправки стала справа 32-річної саудівської письменниці Маріам Аль Отайбі, яка виграла трирічний судовий розгляд проти своєї сім'ї. Батьки звинуватили жінку в тому, що вона покинула рідну домівку і поїхала в Ер-Ріяд без дозволу.



Суд виніс історичне рішення, визнавши, що Маріам - доросла людина, яка має право вирішувати, де хоче жити.