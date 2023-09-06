У Саудівській Аравії чоловіка засудили до страти за пости в соцмережах

14:40 31 серпня Київ, Україна

Саудівська Аравія засудила до страти критика уряду, який засуджував корупцію та порушення прав людини в соціальних мережах.

Про це повідомляє CBS News.

Вирок було винесено проти Мохаммеда аль-Гамді у липні Спеціалізованим кримінальним судом. Звинувачення включають "змову проти керівництва Саудівської Аравії", "підрив державних інститутів" і підтримку "терористичної ідеології".
 
Правозахисники заявили, що ця справа свідчить про інтенсивне придушення критики, опублікованої в соціальних мережах, навіть через облікові записи, де мало підписників.
 
Саїд аль-Гамді, брат Мохаммеда і активіст, який проживає у вигнанні за межами Саудівської Аравії, сказав, що справа проти Мохаммеда принаймні частково побудована на публікаціях на X (раніше Twitter), в яких критикувався уряд і висловлювалася підтримка "в'язнів совісті", таких як ув'язнених релігійних священнослужителів.
 
За даними Центру з прав людини Перської затоки, обліковий запис Мохаммеда аль-Гамді на X мав лише дев'ять підписників.
«Саудівські суди посилюють репресії та публічно оприлюднять свої порожні обіцянки реформ. Як світ може повірити, що країна реформується, якщо громадянинові збираються відрубати голову за твіти в акаунті, що має менше 10 підписників?», — сказала Ліна аль-Хатлул, керівник відділу моніторингу та комунікацій правозахисної групи ALQST.
Смертна кара в Саудівській Аравії
Саудівську Аравію часто критикують за масове застосування страти. За минулий рік у країні стратили 147 людей. Цього року вже 94 особи.

У звітах державних ЗМІ не уточнюється спосіб страти, але обезголовлення були звичайним явищем у минулому.