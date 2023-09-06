У Саудівській Аравії чоловіка засудили до страти за пости в соцмережах

Правозахисники заявили, що ця справа свідчить про інтенсивне придушення критики, опублікованої в соціальних мережах, навіть через облікові записи, де мало підписників.

Саїд аль-Гамді, брат Мохаммеда і активіст, який проживає у вигнанні за межами Саудівської Аравії, сказав, що справа проти Мохаммеда принаймні частково побудована на публікаціях на X (раніше Twitter), в яких критикувався уряд і висловлювалася підтримка "в'язнів совісті", таких як ув'язнених релігійних священнослужителів.

За даними Центру з прав людини Перської затоки, обліковий запис Мохаммеда аль-Гамді на X мав лише дев'ять підписників.

Саудівська Аравія засудила до страти критика уряду, який засуджував корупцію та порушення прав людини в соціальних мережах.Про це повідомляє CBS News.Вирок було винесено проти Мохаммеда аль-Гамді у липні Спеціалізованим кримінальним судом. Звинувачення включають "змову проти керівництва Саудівської Аравії", "підрив державних інститутів" і підтримку "терористичної ідеології".