У Румунії зійшов з рейок товарний потяг із 30 вагонів з українською кукурудзою

16:17 15 вересня Київ, Україна

Неподалік с. Рапа-де-Жос (Румунія) вранці 14 вересня зійшов із рейок товарний потяг із 30 вагонів з українською кукурудзою.

Про це повідомляє Gospodarkamorska.



Поїзд із зерном прямував до порту Констанца на південному сході Румунії.



Зазначається, що внаслідок аварії два вагони викинуто із залізничних колій, кілька тонн зерна розсипалося.



Румунська поліція розпочала розслідування причин інциденту, слідчі не виключають жодну з версій події, зокрема руйнування колії залізниці чи саботаж.



Раніше повідомлялося, що болгари протестують проти "безконтрольного ввезення" українського зерна. Фермери стверджують, що українське зерно не йде транзитом до Європи, а залишається в Болгарії.