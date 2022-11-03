У Румунії стався найбільший землетрус за останні два роки

12:41 03 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє портал Digi24.



Землетрус стався о 6.50 ранку на глибині 140 км і був зареєстрований поблизу таких міст: 57 км на схід від Брашова, 75 км на північ від Плоєшті, 117 км на південний захід від Бакеу, 130 км на північ від



Поштовхи сильно відчувалися у столиці Румунії Бухаресті.



У МВС Румунії заявили, що пожежники перевіряють райони міста, вразливі до землетрусів, особливо в історичному центрі. Поки що пошкодження не виявлено. Вранці в четвер у Румунії стався землетрус магнітудою 5,4 – це найбільший землетрус у країні за останні два роки.Про це повідомляє портал Digi24.Землетрус стався о 6.50 ранку на глибині 140 км і був зареєстрований поблизу таких міст: 57 км на схід від Брашова, 75 км на північ від Плоєшті, 117 км на південний захід від Бакеу, 130 км на північ від Бухареста Поштовхи сильно відчувалися у столиці Румунії Бухаресті.У МВС Румунії заявили, що пожежники перевіряють райони міста, вразливі до землетрусів, особливо в історичному центрі. Поки що пошкодження не виявлено.

"Із самого початку, коли відчувся землетрус, до роботи підключилися колеги з пожежної служби. Перевіряються вразливі місця, команда із пожежної служби Бухареста почала діяти для перевірки Старого центру. Дзвінки на номер 112 не надходили, за інформацією, яку я маю, жодних наслідків не зареєстровано", - сказав голова департаменту надзвичайних ситуацій МВС Румунії Раєд Арафат.

Як повідомляє інше видання, відлуння землетрусу, який стався вранці 3 листопада в Румунії, відчули деякі жителі Одеси.



За словами городян, найбільше їх відчули мешканці Малиновського району. Дехто розповідає, що в квартирах дзвеніли люстри і тряслися меблі.



Для сейсмічної зони Вранча землетруси - це нормальне явище, раз на кілька років тут фіксують поштовхи магнітудою в діапазоні від 5 до 6. Зазвичай після таких землетрусів не буває афтершоків. Румунські сейсмологи стверджують, що руйнування здатні спричинити землетрус магнітудою 6,5 і вище.