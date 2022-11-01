У Румунії призначили нового міністра оборони

Президент Румунії Клаус Йоханніс затвердив Ангела Тілвара на посаді міністра оборони країни після того, як його попередник подав у відставку через суперечливу заяву про мир в Україні.
Про це повідомляє Romania-Insider.
Кандидатура Тілвара була запропонована партією Соціал-демократів Румунії (PSD) та затверджена президентом.
Romania Journal зазначає, що Тілвар був сенатором від PSD та головою делегації парламенту Румунії у Парламентській асамблеї НАТО.
Зазначається, що він є членом парламенту із 2004 року. При цьому за фахом Тілвар – учитель англійської мови.
Батько Ангела Тілвара раніше працював керівником Управління контррозвідки у місті Вранча.
Про це повідомляє Romania-Insider.
Кандидатура Тілвара була запропонована партією Соціал-демократів Румунії (PSD) та затверджена президентом.
Romania Journal зазначає, що Тілвар був сенатором від PSD та головою делегації парламенту Румунії у Парламентській асамблеї НАТО.
Зазначається, що він є членом парламенту із 2004 року. При цьому за фахом Тілвар – учитель англійської мови.
Батько Ангела Тілвара раніше працював керівником Управління контррозвідки у місті Вранча.
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