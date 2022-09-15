У Румунії розпочалися військові навчання разом із союзниками з 5 країн-членів НАТО

11:18 15 вересня Київ, Україна

У Румунії проходять військові навчання НАТО Justice Eagle. Навчання спрямовані на підвищення оперативної сумісності та взаємної довіри між союзниками.



Про це повідомило Міноборони Румунії.

"Близько 700 румунських солдатів багатонаціональної бригади Південний Схід та союзники з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та США, з більш ніж 80 одиницями техніки, беруть участь у спільних навчаннях Justice Eagle 22.II", – йдеться у повідомленні.

Навчання відбуваються у навчальному бойовому центрі, розташованому в комуні Смардан на сході Румунії та триватимуть до 23 вересня.





