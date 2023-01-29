У керівництві НАТО заявили, що готові до прямої конфронтації з Росією

У НАТО готові до прямої конфронтації з росією, адже стратегічні цілі країни-агресора виходять за межі України. Про це у суботу, 28 січня, заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер для португальської RTP.
Він зазначив, що росія прагне "повернутися до старого Радянського Союзу" і не перший рік приходить до якоїсь країни зі зброєю. Тому "НАТО має бути готовим".
Він також зазначив, що промислове виробництво країн Північноатлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу. Для того, щоб провести переозброєння, на його думку, доцільно запровадити "військову економіку мирного часу".
При цьому Бауер уточнив, що не вірить у ядерну війну, оскільки президент Росії Володимир Путін "не божевільний".
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.. Обговорювалося розблокування постачання нового озброєння для ЗСУ.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО анонсував, що постачання важкого озброєння Україні від західних країн найближчим часом збільшиться.
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