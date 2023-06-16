У російському Забайкаллі зійшов із рейок черговий вантажний потяг

Не щастить, у прямому та переносному значенні, на РЗ (російській залізниці). Занадто часто стали відбуватися аварії поїздів, причому вантажних. Як каже рупор кремля, - "Збіг? Не думаю".
Знову, в ніч на неділю, 21 травня, в російському Забайкаллі зійшли з рейок не менше 12 вагонів вантажного поїзда на перегоні Куенга - Прііскова. Про це повідомляє МНС росії.
Зазначається, що через аварію затримується потяг москва – Владивосток, а також скасовано приміські поїзди.
Нагадаємо, це один із низки схожих інцидентів з російськими потягами останнім часом. Так, 18 травня стало відомо про вибух на залізниці в окупованому Криму та сходження з рейок кількох вагонів. У розвідці Британії заявили, що через це могла бути зірвана доставка ракет та іншого озброєння до Севастополя.
Того ж дня в Красноярському краї росії зійшли з рейок п'ять вагонів вантажного поїзда.
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