У російському посольстві в Німеччині впіймано понад сотню шпигунів

11:38 04 квітня Київ, Україна

Посольство росії у Німеччині переповнене замаскованими під дипломатичних працівників шпигунами.

Про це, посилаючись на джерела в уряді, пише видання Bild.



За даними ЗМІ, уряд Олафа Шольца зараз перевіряє інформацію щодо наявності співробітників російських спецслужб серед дипломатів посольства росії.



Попередньо йдеться про дуже велику кількість дипломатів-шпигунів. Bild стверджує, що депортувати з Німеччини можуть близько 100 осіб посольства росії.



Видання n-tv.de раніше підтверджувало можливу наявність у посольстві росії шпигунів із російських спецслужб.



Щодо роботи російських шпигунів, то в Німеччині вважають, що вони займаються своєю діяльністю у двох основних напрямках. По-перше, це збір інформації про німецьких політиків, бізнесменів, критиків росії, з подальшою передачею цих даних до кремля.



Також, зазначив експерт правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Себастьян Фідлер, російські шпигуни займаються розхитуванням ситуації в країні: «путін дозволить своїм шпигунам робити будь-що, щоб вбити клин у наше суспільство».