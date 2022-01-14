У російському даркнеті з'явилися дані мільйонів виборців США

16:49 01 вересень Київ, Україна

У російській анонімній мережі з'явилося оголошення про можливість доступу до персональних даних декількох мільйонів американців.

Так, за даними одного з користувачів, у нього є інформація про 7,6 млн виборців штату Мічиган, а саме: ім'я, дата народження, дата реєстрації, стать, адреса, електронна пошта, ідентифікаційний номер виборця та номер виборчої дільниці.

Жертвами хакерів стали так само жителі штатів Коннектикут, Арканзас, Флорида та Північна Кароліна, а також 62 000 пацієнтів Бруклінського центру хірургії Нью-Йорка.



Користувачі хакерського форуму повідомили, що знайшли спосіб монетизувати інформацію про американських виборців за допомогою програми Держдепартаменту США "Винагорода за допомогу правосуддю" (Rewards for Justice)