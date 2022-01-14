У російському даркнеті з'явилися дані мільйонів виборців США

У російській анонімній мережі з'явилося оголошення про можливість доступу до персональних даних декількох мільйонів американців.
Так, за даними одного з користувачів, у нього є інформація про 7,6 млн виборців штату Мічиган, а саме: ім'я, дата народження, дата реєстрації, стать, адреса, електронна пошта, ідентифікаційний номер виборця та номер виборчої дільниці.
Жертвами хакерів стали так само жителі штатів Коннектикут, Арканзас, Флорида та Північна Кароліна, а також 62 000 пацієнтів Бруклінського центру хірургії Нью-Йорка.
Користувачі хакерського форуму повідомили, що знайшли спосіб монетизувати інформацію про американських виборців за допомогою програми Держдепартаменту США "Винагорода за допомогу правосуддю" (Rewards for Justice)
Користувачі хакерського форуму повідомили, що знайшли спосіб монетизувати інформацію про американських виборців за допомогою програми Держдепартаменту США "Винагорода за допомогу правосуддю" (Rewards for Justice)
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