У російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Губернатор області заявив, що її обстріляли ракетами українські військові

10:27 01 квітня Київ, Україна

У п'ятницю вранці, 1 квітня, у російському місті Білгород сталася пожежа на нафтобазі. Кілька днів тому там вибухнули склади боєприпасів, розташовані за 15 км від українського кордону.



Про пожежу на нафтобазі у Білгороді вранці 1 квітня повідомили російські ЗМІ з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

«Сталася пожежа на нафтобазі. Усі екстрені служби виїхали на місце, вживають заходів щодо ліквідації», – написав Гладков у Telegram.

Згодом росіяни спробували звинуватити у пригоді Україну, губернатор заявив, що пожежа на нафтобазі сталася нібито «внаслідок авіаудару з двох вертольотів ЗСУ "Мі-24", які зайшли на територію росії на низькій висоті». Внаслідок пожежі постраждали двоє людей – це працівники нафтобази. Місцева влада оголосила про евакуацію мешканців довколишніх вулиць у безпечніше місце.

У мережі також поширюється інформація, що гелікоптери були К-52, а таких у ЗСУ на озброєнні немає.

Російський політтехнолог Станіслав Бєлковський нагадав, що міноборони рф бадьоро рапортувало про нібито повне знищення української військової авіації ще 6-7 березня.

"Оскільки ВПС України, за офіційною рф-версією, повністю знищені, нафтобазу, безсумнівно, атакувало НЛО. Інопланетяни таки втрутилися в хід спецоперації, причому 1 квітня, яке тепер можна оголосити днем не стільки Дурня, скільки Уфолога», - написав Бєлковський.

Після пригоди на заправках розпочався ажіотаж. У соцмережах активно почали поширюватися фото та відео з АЗС у Білгороді. Як бачимо, там утворилися величезні черги.