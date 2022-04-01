У російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Губернатор області заявив, що її обстріляли ракетами українські військові

У п'ятницю вранці, 1 квітня, у російському місті Білгород сталася пожежа на нафтобазі. Кілька днів тому там вибухнули склади боєприпасів, розташовані за 15 км від українського кордону.
Про пожежу на нафтобазі у Білгороді вранці 1 квітня повідомили російські ЗМІ з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.
Про пожежу на нафтобазі у Білгороді вранці 1 квітня повідомили російські ЗМІ з посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.
Згодом росіяни спробували звинуватити у пригоді Україну, губернатор заявив, що пожежа на нафтобазі сталася нібито «внаслідок авіаудару з двох вертольотів ЗСУ "Мі-24", які зайшли на територію росії на низькій висоті». Внаслідок пожежі постраждали двоє людей – це працівники нафтобази. Місцева влада оголосила про евакуацію мешканців довколишніх вулиць у безпечніше місце.
У мережі також поширюється інформація, що гелікоптери були К-52, а таких у ЗСУ на озброєнні немає.
Російський політтехнолог Станіслав Бєлковський нагадав, що міноборони рф бадьоро рапортувало про нібито повне знищення української військової авіації ще 6-7 березня.
Після пригоди на заправках розпочався ажіотаж. У соцмережах активно почали поширюватися фото та відео з АЗС у Білгороді. Як бачимо, там утворилися величезні черги.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі