У російській економіці починається криза масових неплатежів

08:59 01 вересня Київ, Україна

Санкції Заходу, накладені на росію за вторгнення в Україну, рецесія та стиснення платоспроможного попиту спустошують рахунки російських компаній, повідомляє Finanz.

Неплатежі почали бути серйозною проблемою, яку неможливо вирішити.



Частка компаній, що оплачують рахунки з простроченням, за підсумками другого кварталу 2022 року зросла у всіх сегментах - від малого до великого, випливає з даних дослідження «СПАРК-Інтерфакс».



Не змогли сплатити рахунки в строк майже третина малих підприємств та ІП: 18,1% допустили прострочення до 60 днів, а 13,3% – більше 60. На кінець минулого року таких було 17% та 9,5% відповідно.



Середніх компаній, які більше 2 місяців не оплачують виставлені рахунки, побільшало майже у півтора рази: зараз це 6,8%, а на кінець 2021 року було 4,7%.



У великого бізнесу ситуація трохи краща: частка юросіб із простроченням рахунків більше 60 днів зросла за пів року з 3,8% до 4,6%. Але при цьому ще 17,4% компаній не платять менше ніж два місяці, хоча на початку року таких було 15,7%.



За даними Росстату, на травень 2022 року російські організації мали 4,097 трильйона рублів простроченої заборгованості, з яких 442 млрд накопичили після початку війни. «Прострочення» перед постачальниками та контрагентами виросло на 286 млрд рублів за березень-травень і досягло 2,594 трлн рублів.



Борги з податків перед бюджетами всіх рівнів з початку року практично подвоїлися і досягли 83,4 млрд рублів. Немає причин очікувати на покращення ситуації. Кількість юридичних осіб, які не зможуть сплатити податки, зростатиме.



Але проблема неплатежів – це проблема не лише юридичних структур, а й фізичних осіб. Так, прострочену заборгованість за кредитами вже мають 8 млн російських громадян. Це кожен п'ятий російський позичальник виявився неспроможним гасити кредит. І до кінця року кількість боржників збільшиться. Санкції та зниження доходів роблять свою справу.