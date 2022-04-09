У росії закрили філії Amnesty та Human Rights Watch

20:09 08 квітня Київ, Україна

Мін'юст рф закрив російські філії Amnesty, Human Rights Watch, Фонду Белля та Фонду Карнегі за "порушення законодавства".

Мін'юст виключив із «реєстру представництв міжнародних організацій та неурядових організацій» підрозділи 15 організацій — у тому числі Amnesty International, Human Rights Watch, Фонду Белля та Фонду Карнегі.
 
Про це йдеться на вебсайті міністерства.

Виключення пояснили "порушеннями чинного законодавства", інших подробиць у мін'юсті не навели.

З реєстру також прибрали філії німецьких Фонду Фрідріха Науманна, Фонду імені Фрідріха Еберта, Фонду Ханнса Зайделя, Фонду імені Конрада Аденауера, Фонду Рози Люксембург та Німецької науково-дослідної спільноти.

Окрім них, виключили представництва швейцарського Фонду Ага Хана, польської асоціації Wspоlnota Polska та американського Інституту Міжнародної освіти, який оперував стипендіальною програмою Фулбрайта для навчання у США.
 
Ймовірно, "порушенням законодавства" є правда про військові злочини окупантів в Україні та регулярні порушення прав людини в росії, яку ці організації регулярно висвітлюють.