У росії закрили філії Amnesty та Human Rights Watch

20:09 08 квітня Київ, Україна





Мін'юст виключив із «реєстру представництв міжнародних організацій та неурядових організацій» підрозділи 15 організацій — у тому числі Amnesty International, Human Rights Watch, Фонду Белля та Фонду Карнегі. Мін'юст рф закрив російські філії Amnesty, Human Rights Watch , Фонду Белля та Фонду Карнегі за "порушення законодавства".Мін'юст виключив із «реєстру представництв міжнародних організацій та неурядових організацій» підрозділи 15 організацій — у тому числі Amnesty International, Human Rights Watch, Фонду Белля та Фонду Карнегі.

Про це йдеться на вебсайті міністерства.



Виключення пояснили "порушеннями чинного законодавства", інших подробиць у мін'юсті не навели.



З реєстру також прибрали філії німецьких Фонду Фрідріха Науманна, Фонду імені Фрідріха Еберта, Фонду Ханнса Зайделя, Фонду імені Конрада Аденауера, Фонду Рози Люксембург та Німецької науково-дослідної спільноти.



Окрім них, виключили представництва швейцарського Фонду Ага Хана, польської асоціації Wspоlnota Polska та американського Інституту Міжнародної освіти, який оперував стипендіальною програмою Фулбрайта для навчання у США.

Ймовірно, "порушенням законодавства" є правда про військові злочини окупантів в Україні та регулярні порушення прав людини в росії, яку ці організації регулярно висвітлюють.