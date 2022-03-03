У Росії заговорили про тисячі загиблих в Україні солдатів

Не можна приховати жодний злочин. Рано чи пізно все стає очевидним. Влада кількох регіонів Росії 1-2 березня повідомила про загибель військовослужбовців в Україні. Згідно з цими повідомленнями, загинули 27-річний Ігор Василенко з ХМАО, 36-річний Костянтин Глушков із Челябінської області, 40-річний полковник Віктор Ісайкін із Мордовії тощо.
В адміністрації Волгоградської області повідомили про жителів регіону, "загиблих при виконанні військового обов'язку під час спеціальної операції", не повідомляючи їхніх імен.
Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про загибель двох військових із республіки в Україні.
При цьому чеченець Алі Бакаєв, який перебуває під Києвом, у коментарі виданню «Кавказ.Реалії» назвав слова Кадирова брехнею і послався на інформацію від родичів чеченських силовиків.
Жителька Саратовської області Людмила Ханигіна повідомила про загибель свого сина, російського військовослужбовця Максима Ханигіна.
Син повідомив її 23 лютого, що вирушає на навчання.
У білоруському місті Мозир морги забиті трупами солдатів з РФ, здебільшого етнічними чеченцями, повідомила прессекретарка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Ганна Красуліна.
Російська сенаторка Людмила Нарусова заявила, що кремлівський режим не вживає жодних заходів, щоб повернути до РФ тіла вбитих в Україні російських солдатів.
За її словами, Міноборони РФ запровадило цензуру, щоб приховати масштаби своїх втрат, оскільки «навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за стільки діб напружених боїв не може не бути жертв».
Вона також зазначила, що Комітет солдатських матерів зараз "просто завалений дзвінками та листами матерів, які втратили зв'язок із дітьми, призваними туди".
Крім того, сенаторка звинуватила кремлівських пропагандистів у створенні фейків як навколо сьогоднішніх подій в Україні, так і тих, що відбувалися у 2014 році.
Кров загиблих із чужої вини російських солдатів розбудить совість народу Росії.
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