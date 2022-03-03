У Росії заговорили про тисячі загиблих в Україні солдатів

Не можна приховати жодний злочин. Рано чи пізно все стає очевидним. Влада кількох регіонів Росії 1-2 березня повідомила про загибель військовослужбовців в Україні. Згідно з цими повідомленнями, загинули 27-річний Ігор Василенко з ХМАО, 36-річний Костянтин Глушков із Челябінської області, 40-річний полковник Віктор Ісайкін із Мордовії тощо.

В адміністрації Волгоградської області повідомили про жителів регіону, "загиблих при виконанні військового обов'язку під час спеціальної операції", не повідомляючи їхніх імен.

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про загибель двох військових із республіки в Україні.

При цьому чеченець Алі Бакаєв, який перебуває під Києвом, у коментарі виданню «Кавказ.Реалії» назвав слова Кадирова брехнею і послався на інформацію від родичів чеченських силовиків.

"Вони кажуть, що померлих приймають пачками", - додав Бакаєв.

Жителька Саратовської області Людмила Ханигіна повідомила про загибель свого сина, російського військовослужбовця Максима Ханигіна.

«У нього 25 лютого день народження. Лише цього дня, години на два дні, мені зателефонував наш військком. Сказав: "Ваш син загинув при бойових діях 24 числа". А похоронку прислав по вотсапу. І ніхто нічого більше не пояснює», – розповіла жінка.

Син повідомив її 23 лютого, що вирушає на навчання.

У білоруському місті Мозир морги забиті трупами солдатів з РФ, здебільшого етнічними чеченцями, повідомила прессекретарка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Ганна Красуліна.

"Дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися реальні втрати ЗС РФ", - сказала Красуліна. "Не дамо приховати російській пропаганді, що вони гинуть і гинуть масово на території країни, куди їх ніхто не запрошував", - додала вона.

Російська сенаторка Людмила Нарусова заявила, що кремлівський режим не вживає жодних заходів, щоб повернути до РФ тіла вбитих в Україні російських солдатів.

За її словами, Міноборони РФ запровадило цензуру, щоб приховати масштаби своїх втрат, оскільки «навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за стільки діб напружених боїв не може не бути жертв».

«Питання про те, щоб хоча б тіла загиблих зібрати, просто не стоїть. Я дзвонила до штабу Західного військового округу, прессекретаря заступника міністра оборони, і говорила, чому б не домовитися про коридор, яким хоча б можна вивезти тіла? Адже вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки їдять тіла, деяких не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі», - розповіла Нарусова.

Вона також зазначила, що Комітет солдатських матерів зараз "просто завалений дзвінками та листами матерів, які втратили зв'язок із дітьми, призваними туди".

Крім того, сенаторка звинуватила кремлівських пропагандистів у створенні фейків як навколо сьогоднішніх подій в Україні, так і тих, що відбувалися у 2014 році.

«Коротка пам'ять наших громадян. Я пам'ятаю, кілька років тому, коли був наступ на Дебальцеве, на мою думку… На Першому, на Другому, на НТВ, Соловйов з Кисельовим — усі показували сюжет із нещасною жінкою, яка розповідала про нібито розп'ятого на хресті хлопчика на очах у матері. Але ми все пам'ятаємо, що потім це виявилося жахливим фейком, жахливою брехнею», — підсумувала вона.

Кров загиблих із чужої вини російських солдатів розбудить совість народу Росії.