У Росії заблоковано радянський мультфільм про затонулий «фашистський» корабель

07:29 18 квітня Київ, Україна

Союзмультфільм заблокував на YouTube для росіян мультфільм 1973 «Скарби затонулих кораблів».

Про це повідомив телеграм-канал Share.



Там припускають, що приводом для блокування стала сцена з есмінцем, що затонув. Герої мультфільму – піонери – знаходять його під час підводної подорожі на батискафі «Нептун». Один хлопчик заявляє, що це "фашистський есмінець", тому що зазвичай вони "позначалися буквою Z". У кадрі на кораблі, що вийшов з ладу, накреслено маркування Z-29.



Після вторгнення в Україну літеру Z використали прихильники війни. Цей символ російські військові завдають військову техніку.



Стверджувалося, що «Скарби кораблів, що затонули», заблокували на офіційному каналі Союзмультфільму. Однак у самій компанії це спростували. Там уточнили, що YouTube-канал "Мультики Союзмультфільму" не є офіційним каналом кіностудії.



При цьому «Скарбів затонулих кораблів» немає й там. За словами представників Союзмультфільму, на YouTube не розміщується класичний контент кіностудії. Проте мультфільм можна побачити на вітчизняних сервісах: Okko, "Кінопошук", Premier. Доступ до нього не обмежений.