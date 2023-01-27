У росії заблокували сайти ФБР та ЦРУ

16:54 27 січня Київ, Україна

"Роскомнагляд" заблокував сайти Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США.

Російський регулятор звинуватив урядові американські служби у розповсюдженні неправдивої інформації. Під заборону також потрапила платформа Держдепартаменту США щодо боротьби з тероризмом та контррозвідкою.



У заяві, поширеній російськими інформаційними агентствами та переданій агентством Reuters, йдеться: "Роскомнагляд обмежив доступ до низки ресурсів, що належать державним структурам ворожих країн, за поширення матеріалів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в росії".



У "Роскомнагляді" заявили, що вебсайти ЦРУ та ФБР "опублікували недостовірні матеріали та інформацію, що дискредитує російські збройні сили".



Зокрема, доступ обмежений за запитами cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР) та rewardsforjustice.net (платформа Держдепу). При цьому Роскомнагляд не вказує, хто наказав заблокувати американські ресурси і на який термін вони заблоковані.