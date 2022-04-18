У росії заблокували сайти Human Rights Watch та низки українських ЗМІ

У росії за розпорядженням прокуратури заблокували сайти правозахисної організації Human Rights Watch, під блокування потрапили і українські ЗМІ: «Апостроф», «Громадське радіо», «Дніпро Оперативний», MigNews, «Газета.ua» та інші.
Human Rights Watch заблокували, зокрема, за матеріал про мирних жителів, які гинуть під час евакуації під російським обстрілом.
Повний список заблокованих останнім рішенням російської прокуратури ресурсів можна переглянути тут.
Нагадаємо, що з початком широкомасштабного вторгнення рф в Україну кремль розпочав безпрецедентне загальнонаціональне придушення незалежної журналістики та антивоєнних протестів. Зокрема, шляхом фактичної заборони використання таких термінів, як "війна" та "вторгнення" та криміналізації незалежної думки про конфлікт.
24 лютого регулятор наказав усім ЗМІ використовувати лише офіційні, санкціоновані державою джерела інформації, інакше їм загрожуватиме суворе покарання за поширення "фейкових новин". Слова "війна", "вторгнення" та "напад" заборонені до використання при описі військових дій росії в Україні. Дозволено використовувати лише слово "спецоперація".
28 лютого роскомнагляд заблокував "Настоящее время" (Current Times) - дочірню компанію Радіо Свобода/Радіо Свобода за поширення "недостовірної" інформації про вторгнення.
З 1 березня майже всі українські новини недоступні для користувачів інтернету в росії.
Згодом у росії заборонили діяльність усіх незалежних ЗМІ. Зокрема, це телекомпанія "Дождь", радіостанція "Ехо Москви", латвійська "Медуза", критично налаштовані російські ЗМІ "Медіазона", "Республіка" та "Співрозмовник", портал низової активності Activatica та російськомовні служби ВВС, Голосу Америки та Deutsche Welle.
З 1 березня роскомнагляд почав уповільнювати трафік у Твіттері та Фейсбуці, звинувативши обидві компанії у поширенні “недостовірної” інформації про конфлікт в Україні. З 4 березня обидві платформи соцмереж заблоковані в рф.
На початку березня в рф набув чинності закон про покарання за так звані “фейки” про дії російських збройних сил. Він передбачає тюремні терміни до 15 років за поширення інформації про дії військових, яку влада рф вважає помилковою.
Також у рф створили “єдиний реєстр” всіх нинішніх та колишніх співробітників чи членів неурядових організацій, громадських об'єднань та медіаструктур, позначених як “іноземні агенти”, та осіб, позначених як такі.
Human Rights Watch заблокували, зокрема, за матеріал про мирних жителів, які гинуть під час евакуації під російським обстрілом.
Повний список заблокованих останнім рішенням російської прокуратури ресурсів можна переглянути тут.
Нагадаємо, що з початком широкомасштабного вторгнення рф в Україну кремль розпочав безпрецедентне загальнонаціональне придушення незалежної журналістики та антивоєнних протестів. Зокрема, шляхом фактичної заборони використання таких термінів, як "війна" та "вторгнення" та криміналізації незалежної думки про конфлікт.
24 лютого регулятор наказав усім ЗМІ використовувати лише офіційні, санкціоновані державою джерела інформації, інакше їм загрожуватиме суворе покарання за поширення "фейкових новин". Слова "війна", "вторгнення" та "напад" заборонені до використання при описі військових дій росії в Україні. Дозволено використовувати лише слово "спецоперація".
28 лютого роскомнагляд заблокував "Настоящее время" (Current Times) - дочірню компанію Радіо Свобода/Радіо Свобода за поширення "недостовірної" інформації про вторгнення.
З 1 березня майже всі українські новини недоступні для користувачів інтернету в росії.
Згодом у росії заборонили діяльність усіх незалежних ЗМІ. Зокрема, це телекомпанія "Дождь", радіостанція "Ехо Москви", латвійська "Медуза", критично налаштовані російські ЗМІ "Медіазона", "Республіка" та "Співрозмовник", портал низової активності Activatica та російськомовні служби ВВС, Голосу Америки та Deutsche Welle.
З 1 березня роскомнагляд почав уповільнювати трафік у Твіттері та Фейсбуці, звинувативши обидві компанії у поширенні “недостовірної” інформації про конфлікт в Україні. З 4 березня обидві платформи соцмереж заблоковані в рф.
На початку березня в рф набув чинності закон про покарання за так звані “фейки” про дії російських збройних сил. Він передбачає тюремні терміни до 15 років за поширення інформації про дії військових, яку влада рф вважає помилковою.
Також у рф створили “єдиний реєстр” всіх нинішніх та колишніх співробітників чи членів неурядових організацій, громадських об'єднань та медіаструктур, позначених як “іноземні агенти”, та осіб, позначених як такі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі