У Росії заблокували сайт комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2

18:40 22 квітня Київ, Україна

Роскомнагляд заблокував сайт комп'ютерної гри STALKER 2 через порушення закону про "фейки". На сайті гри, окрім загальної інформації, розміщено текст із закликом до засудження дій російської армії на території України.

У відомсті вважали, що це є "закликом до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях", що порушує ст.. 15.3 закону Росії «Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації».

Розробники тоді написали: "Аполітичність не місце там, куди приходить смерть. Кожна копійка податків, які йдуть російській федерації, - це фінансування вбивства наших дітей та близьких, руйнування наших міст".



GSC Game World анонсували нову частину культової гри ще у 2010 році, після чого проект було поставлено на паузу. Розробка відновилася у 2018 році, а вихід було намічено на 8 грудня 2022 року. Однак після початку війни розробники заявили, що розробка STALKER 2 знову припинена, але буде продовжено після перемоги.

GSC Game World бере участь у зборі коштів українським військовим, також компанія проводить благодійний розпродаж ігор. 15 квітня повідомлялося, що від продажу ігор їм вдалося зібрати понад 800 тисяч доларів, які будуть передані до благодійного фонду "Повернися живим".