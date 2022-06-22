У росії заблокували сайт Newsru.com, який вже рік як не працює

16:29 22 червня Київ, Україна

Сайт Newsru.com, що належить бізнесмену Володимиру Гусинському, вже рік не працює, але це не стало перешкодою для блокування ресурсу.

Силовикам не сподобалася новина 2019-го про незаконність призову до армії росії кримчан. Ймовірно, прокуратура звернула увагу на такі публікації через повідомлення українських правозахисників про загибель на війні строковиків із Криму. На самому острові цю інформацію заперечують, називаючи її «абсолютними фейками».

На це звернули увагу журналісти МО.



Позов подавав помічник військового прокурора 309 військової прокуратури гарнізону на прізвище Шишов. Його невдоволення викликала новина від 2 листопада 2019 року «Україна та Human Rights Watch: призов жителів Криму до армії росії незаконний і порушує ст.. 51 IV Женевської конвенції». У ній цитувалась доповідь правозахисників, у якій півострів називався окупованою територією та йдеться про призов до армії кримчан. У прокуратурі вважали, що читання цієї інформації спонукає людей «до скоєння злочинів, які посягають на основи конституційного ладу та безпеки держави».



Залізничний районний суд Сімферополя погодився, заявивши, що «у статті не визнаються результати загальнокримського референдуму», та визнав новину Newsru.com забороненою для розповсюдження. Новина про призов у Криму стала причиною блокування й сайту Human Rights Watch – рішення виніс 8 червня вже Севастопольський суд.



Представників видання новин не покликали на слухання. Втім, вони навряд чи прийшли б, адже сайт припинив роботу ще в травні 2021 року через економічні та політичні труднощі.

«Ситуація, що склалася в економіці та правовому полі, робить якісну роботу NEWSru.com більш неможливою», — заявила тоді редакція.

Портал пропрацював 21 рік, спочатку будучи сайтом телекомпанії НТВ. Після захоплення телеканалу у 2001 році ресурс став окремим ЗМІ та залишився під управлінням Гусинського.



Під заборону потрапляють й інші видання, що припинили роботу. Так, у росії заборонили сайт «Преса України» за новину аж від 2014 року під заголовком «Ні п'яді Криму путінським чекістам».