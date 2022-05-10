У росії за добу пішли у відставку п'ять губернаторів

17:23 10 травня Київ, Україна

Глави п'яти регіонів росії в один день достроково пішли у відставку. У всіх — майже одне й те саме пояснення. Серійні відставки губернаторів у росії міцно увійшли в політичну практику і навіть отримали в ЗМІ назву «губернаторопада».



Губернатор Томської області Сергій Жвачкін повідомив, що у свої 65 років він один із найстарших серед колег і "потрібно давати дорогу молодим". Він уточнив, що вже 10 років обіймає свою посаду, і за законодавством для губернаторів два терміни – це максимум.



Голова Кіровської області Ігор Васильєв із приводу своєї відставки заявив, що ухвалив таке рішення у зв'язку із швидким закінченням терміну повноважень — у 2016 році. Васильєв зазначив, що має намір "продовжити роботу на федеральному рівні".



Рязанський губернатор Микола Любимов оголосив, що його перший п'ятирічний термін скоро закінчується і на новий він переобиратися не буде.



Саратовський голова Валерій Радаєв про свій достроковий вихід сказав, що не балотуватиметься на виборах і збирається «зосередитися на іншому напрямі роботи». У губернаторському кріслі він провів десять років.



Про дострокове складання повноважень «у зв'язку із закінченням терміну» також повідомив глава Республіки Марій Ел Олександр Євстіфєєв, оскільки він «категорично не хоче» працювати в республіці: регіон вважає неблагополучним та депресивним, призначення туди серед чиновників вважається чимось на кшталт покарання.



Про претензії кремля до Жвачкіна, чиї повноваження закінчаться восени, стало відомо на початку лютого. У губернатора низькі рейтинги, а у його регіоні високі ризики протестного голосування. Так, у 2020 році у гордуму Томська пройшли 19 із 27 кандидатів, які отримали підтримку опозиціонера Олексія Навального. Депутатом стала, зокрема, координаторка штабу Навального Ксенія Фадєєва.



Про можливу відставку Миколи Любимова журналісти писали у жовтні минулого року. Причинами його неуспіху називалися відсутність необхідних для такої посади управлінських якостей, не збудована система керівництва регіоном, невміння налагодити контакт із місцевими елітами.



Про швидкий вихід Ігоря Васильєва з поста також повідомлялося восени 2021-го. Одна з головних претензій москви до нього – слабке управління Кіровською областю та «катастрофічно» низький рейтинг.



Про зміну місця роботи Валерія Радаєва раніше не було нічого відомо. Він не входив до списку губернаторів "на виліт". Навпаки, його позиції були міцні, у жовтні він займав 28 рядок з 84 можливих у рейтингу глав регіонів.



Що стало справжньою причиною таких рішень, залишається загадкою.