У Росії за передачу державної таємниці затриманий "український шпигун"

Сьогодні, 27 серпня ФСБ Росії затримала військового Ракетних військ стратегічного призначення в Барнаулі за підозру в зраді.
"ФСБ РФ в Барнаулі затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України становлять державну таємницю відомості", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовець заарештований. Кримінальна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.
"ФСБ РФ в Барнаулі затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України становлять державну таємницю відомості", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовець заарештований. Кримінальна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.
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